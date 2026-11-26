Peste 800 de dosare de daună după cutremurul din Vrancea
Daune după cutremurul din Vrancea
Peste 800 de dosare de daună au fost raportate după cutremurul din Vrancea. Aproximativ 7,6 milioane de locuințe din România nu au asigurare PAD.
Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în zona seismică Vrancea, în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, a generat sute de solicitări de despăgubire. Peste 800 de dosare de daună au fost deja înregistrate, iar numărul acestora ar putea depăși pragul de 1.000. Situația ridică însă o problemă mult mai amplă: aproximativ trei sferturi dintre locuințele din România nu beneficiază de asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale.
Potrivit datelor furnizate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM, fosta PAID România), până în prezent au fost raportate peste 800 de dosare de daună în urma seismului din Vrancea.
Până în seara zilei de 25 noiembrie, inspectorii efectuaseră constatări în 410 dosare, reprezentând aproximativ 49% din totalul solicitărilor. Pentru daunele raportate, dar încă neachitate, a fost constituită o rezervă financiară de peste 9,2 milioane de lei.
Până la acest moment, a fost achitată o singură despăgubire, în valoare de 3.412 lei, pentru o locuință din județul Prahova. Reprezentanții instituției nu au raportat cazuri de daună totală, iar valoarea finală a despăgubirilor va putea fi stabilită după încheierea tuturor evaluărilor.
Județele în care au fost raportate cele mai multe pagube după cutremur
Efectele seismului au fost resimțite în numeroase regiuni ale țării, iar solicitările de despăgubire au venit inclusiv din județe aflate la distanță considerabilă de zona Vrancea.
Cele mai multe dosare de daună au fost înregistrate în:
Galați – 106 dosare;
București – 96 de dosare;
Buzău – 89 de dosare;
Ilfov – 70 de dosare;
Vrancea – 66 de dosare;
Iași – 55 de dosare;
Constanța și Prahova – câte 37 de dosare;
Brăila – 35 de dosare;
Dolj – 33 de dosare;
Bacău – 30 de dosare.
Alte solicitări au fost raportate în Vaslui, Brașov, Covasna, Argeș, Giurgiu, Ialomița, Olt, Călărași, Mehedinți, Dâmbovița, Tulcea și Botoșani.
În ceea ce privește sumele rezervate pentru despăgubiri, cele mai mari valori au fost înregistrate în județele Buzău, cu aproximativ 1,17 milioane de lei, Galați, cu 1,12 milioane de lei, București, cu aproximativ 956.000 de lei, și Vrancea, cu 827.000 de lei.
Aproximativ 7,6 milioane de locuințe din România nu au asigurare obligatorie PAD
Numărul dosarelor de daună înregistrate nu reflectă în totalitate amploarea pagubelor provocate de cutremur. Explicația este simplă: despăgubirile raportate prin PADROM vizează locuințele care beneficiază de polițe obligatorii de asigurare împotriva dezastrelor naturale.
La sfârșitul lunii octombrie 2026, în România erau active 2.539.697 de polițe PAD, echivalentul a numai 24,95% din fondul locativ național.
Cu alte cuvinte, aproximativ 7,6 milioane de locuințe nu beneficiază de această formă de protecție financiară în cazul producerii unor dezastre naturale.
În aceste condiții, numărul imobilelor care ar fi putut suferi pagube în urma seismului ar putea fi considerabil mai mare decât cel indicat de dosarele înregistrate oficial.
Totuși, nu există în acest moment o estimare exactă a numărului total de locuințe afectate. Mai mult, existența unor pagube materiale nu înseamnă automat că imobilul are probleme la structura de rezistență. Stabilirea gradului de afectare structurală necesită expertize tehnice realizate de specialiști.
Cât de pregătiți sunt românii pentru un cutremur major
Un studiu realizat de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) scoate în evidență vulnerabilitățile populației în fața unui posibil dezastru.
Potrivit cercetării, 76% dintre români consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremure. Cu toate acestea, numai 17% dintre respondenți spun că dispun de economii suficiente pentru a face față financiar unui asemenea eveniment.
Deși 88% dintre participanții la studiu afirmă că știu cum trebuie să reacționeze în cazul unui seism, doar 44% au stabilit un plan de acțiune împreună cu familia. În plus, numai 40% au pregătit un kit de prim ajutor.
Datele arată că nivelul de conștientizare a riscului seismic nu este întotdeauna însoțit de măsuri concrete de protecție și pregătire.
UNSAR a mai precizat că, în cursul anului 2025, companiile de asigurări membre au achitat despăgubiri pentru 130 de dosare referitoare la locuințe afectate de cutremure, chiar și în absența unor seisme majore.
Cutremurul din Vrancea, magnitudine 5,7. Unde s-a resimțit seismul
Seismul din noaptea de 17 spre 18 noiembrie s-a produs la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 107,1 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și a fost resimțit în numeroase zone din România, dar și în afara granițelor țării.
Acesta este cel mai puternic seism înregistrat în România după cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în județul Gorj, pe 14 februarie 2023.
Numărul mare de dosare de daună readuce în atenție importanța asigurării obligatorii a locuințelor, dar și necesitatea verificării stării clădirilor și a pregătirii populației pentru eventuale evenimente seismice.
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