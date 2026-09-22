Platformă de 19 milioane de lei, finalizată, dar fără acces la date pentru Ministerul Educației

Platforma națională ReCONECT, realizată pentru a ajuta autoritățile să coreleze sistemul educațional cu necesitățile reale ale pieței muncii, ridică semne de întrebare în privința modului în care este utilizată. Deși proiectul a fost declarat finalizat și funcțional încă din 2023, Ministerul Educației spune că nu are acces la seturile de date gestionate prin intermediul sistemului.
Proiectul a costat 19.119.659 de lei, finanțarea fiind asigurată integral prin Programul Operațional Capital Uman. Implementarea a fost realizată prin colaborarea dintre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
Scopul platformei este de a furniza informații care să permită adaptarea ofertei educaționale la evoluțiile de pe piața muncii, inclusiv prin urmărirea parcursului profesional al absolvenților.
Platforma funcționează tehnic, dar datele nu ajung la Ministerul Educației
Potrivit unui răspuns transmis Parlamentului, Ministerul Educației precizează că sistemul informatic este funcțional din punct de vedere tehnic, însă instituția nu are acces la datele colectate prin platformă.
Informațiile se află, conform aceluiași răspuns, în administrarea exclusivă a ANOFM. În aceste condiții, ministerul nu poate utiliza în mod direct datele care ar trebui să contribuie la fundamentarea politicilor educaționale.
Situația este cu atât mai relevantă cu cât proiectul a fost conceput tocmai pentru a facilita schimbul de informații între instituțiile publice și pentru a oferi autorităților o imagine mai clară asupra relației dintre educație și piața muncii.
Date colectate de la mii de elevi, profesori și companii
Platforma a fost construită pe baza unui volum considerabil de informații. Componenta privind anticiparea nevoilor de pe piața muncii a utilizat date provenite de la 5.693 de companii implicate în învățământul profesional.
Pentru evaluarea politicilor publice au fost folosiți 99 de indicatori, precum și informații obținute de la 12.718 elevi, 1.429 de cadre didactice și 132 de reprezentanți ai mediului de afaceri.
În ceea ce privește monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii, baza de date a fost construită pe baza răspunsurilor oferite de 24.306 de tineri și a 1.384 de interviuri directe.
Aceste informații ar trebui să ofere autorităților posibilitatea de a analiza mai precis dacă specializările și numărul de locuri disponibile în sistemul de educație corespund cererii de pe piața muncii.
Interconectarea bazelor de date, prevăzută prin legislație
Pentru facilitarea schimbului de informații dintre instituții, Guvernul a adoptat în 2024 o hotărâre care stabilește cadrul pentru interconectarea bazelor de date și funcționarea mecanismului.
Cu toate acestea, răspunsul transmis Parlamentului nu explică în detaliu de ce Ministerul Educației nu poate accesa informațiile disponibile prin sistem și nici care sunt problemele concrete care împiedică furnizarea rapoartelor prevăzute de cadrul legal.
Astfel, deși platforma ReCONECT a fost declarată finalizată și funcțională, rămâne o problemă importantă privind accesul efectiv al instituțiilor care ar trebui să folosească datele sale în procesul de elaborare și adaptare a politicilor educaționale.