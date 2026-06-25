Problema urșilor din România, pe masa Comisiei Europene. ”Incidentele continuă să atingă cote alarmante”

Problema tot mai gravă a prezenței urșilor în apropierea localităților din România ajunge pe masa instituțiilor europene. Președintele Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna-Botond, a solicitat sprijinul șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru gestionarea conflictelor tot mai frecvente generate de prezența ursului brun în apropierea localităților, subliniind că problema a depășit capacitatea de intervenție a autorităților locale și naționale.
”Incidentele provocate în comunitățile locale continuă să atingă cote alarmante”
Potrivit Consiliului Județean (CJ) Harghita, în perioada ianuarie-iunie 2026 au fost emise 148 de mesaje RO-ALERT privind prezența urșilor în județ.
”Incidentele provocate de prezența ursului brun în comunitățile locale continuă să atingă cote alarmante. În perioada ianuarie-iunie 2026, în județul Harghita, au fost emise 148 de mesaje RO-ALERT, în ultima perioadă, în medie, aproape trei alerte pe zi. Aceste cifre reflectă amploarea fenomenului și impactul tot mai mare asupra siguranței persoanelor, precum și asupra bunurilor cetățenilor”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.
Bíró Barna-Botond a menționat că ”situația actuală impune măsuri urgente și o regândire a cadrului legislativ privind prevenția și intervenția în cazul conflictelor dintre oameni și carnivorele mari”.
Totodată, oficialul și-a exprimat sprijinul pentru demersurile inițiate de ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, dar și de UDMR pentru rezolvarea acestei probleme.
Mai mult, președintele CJ Harghita a transmis adrese oficiale către președintele României, Nicușor Dan, și către ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, în care prezintă situația din județ și efectele acesteia asupra comunităților locale, solicitând identificarea unor soluții ”care să restabilească echilibrul dintre protejarea biodiversității și siguranța oamenilor”.
De asemenea, demersurile au fost extinse și la nivel european.
”Situația actuală depășește capacitatea de intervenție a autorităților locale și naționale”
Sursa citată arată că Bíró Barna-Botond a transmis, în 24 iunie, scrisori către europarlamentarii UDMR Winkler Gyula și Vincze Lóránt, în care le solicită sprijin, precum și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care cere implicarea instituțiilor europene în gestionarea conflictelor tot mai frecvente generate de prezența ursului brun în apropierea localităților.
”În scrisoarea adresată Comisiei Europene se arată că situația actuală depășește capacitatea de intervenție a autorităților locale și naționale prin instrumentele existente. Frecvența incidentelor, numărul ridicat al alertelor și presiunea constantă asupra comunităților justifică abordarea acestei problematici la nivel european și adaptarea politicilor existente la realitățile din regiunile unde populațiile de urs brun au crescut semnificativ. Consiliul Județean Harghita susține în continuare identificarea unor soluții care să asigure atât protejarea biodiversității, cât și siguranța cetățenilor, astfel încât relația dintre om și natură să poată fi gestionată într-un mod echilibrat și responsabil”, se mai arată în comunicatul citat.