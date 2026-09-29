Româncă dispărută în vacanță în Grecia, găsită moartă pe insula Zakynthos

Caz dramatic pe insula Zakynthos. O româncă dată dispărută în vacanță a fost găsită fără viață
O româncă dată dispărută în timpul unei vacanțe în Grecia a fost găsită fără viață pe insula Zakynthos. Silvia Lungu, în vârstă de 64 de ani, era cazată în zona Alykanas și fusese căutată de autoritățile elene după ce nu a mai revenit la hotel.
Trupul femeii a fost descoperit duminică, 27 septembrie, într-un teren cu măslini din localitatea Ano Gerakario, pe insula Zakynthos. Un localnic a găsit trupul în timp ce se afla în zonă pentru lucrări agricole și a alertat autoritățile.
Silvia Lungu dispăruse în timpul vacanței din Grecia
Românca era cazată la un hotel din zona Alykanas. Dispariția sa a fost raportată autorităților, iar cazul a ajuns și în atenția Ambasadei României.
Potrivit informațiilor disponibile, reprezentanții hotelului au sesizat dispariția. Femeia fusese văzută ultima dată la recepție, înainte să plece la o plimbare în apropierea mării.
Ulterior, nu a mai revenit la locul de cazare și nu a mai fost văzută. Dispariția Silviei Lungu a fost semnalată inclusiv pe rețelele sociale, iar cazul a fost preluat de presa din Grecia.
Trupul româncei, găsit într-un teren cu măslini
După mai multe zile de căutări, trupul femeii a fost descoperit într-o zonă cu măslini din Ano Gerakario, la aproximativ trei kilometri de locul în care fusese surprinsă ultima dată de o cameră de supraveghere din Alykanas.
Descoperirea a fost făcută de un localnic care desfășura lucrări agricole în zonă. Acesta a alertat autoritățile, iar polițiștii au început verificările pentru stabilirea circumstanțelor în care românca și-a pierdut viața.
Poliția din Grecia exclude, în prima fază, ipoteza unei crime
Potrivit primelor informații transmise de autoritățile elene, ipoteza unei crime a fost exclusă.
Totuși, cauza exactă a decesului urma să fie stabilită în urma unei necropsii medico-legale. Trupul femeii urma să fie transportat la Patras pentru efectuarea investigațiilor necesare.
Căutări ample după dispariția femeii
După sesizarea dispariției, autoritățile elene au desfășurat operațiuni de căutare în zona Alykanas.
La intervenție au participat polițiști, pompieri și reprezentanți ai Protecției Civile din Zakynthos. Operațiunile au inclus utilizarea dronelor, iar echipele speciale ale pompierilor greci au intervenit cu un câine de căutare.
În cadrul operațiunii au fost folosite inclusiv bărci gonflabile și echipamente pentru căutări în apă, în condițiile în care în apropierea zonei se află un râu.
Cazul româncei a atras atenția autorităților și presei
Dispariția Silviei Lungu a generat o mobilizare a autorităților locale din Zakynthos și a fost relatată și în presa elenă.
Cazul a fost urmărit și de comunitatea românilor aflați în Grecia, iar informațiile despre dispariție au fost distribuite pe rețelele sociale în încercarea de a obține indicii care să ajute la găsirea femeii.
Descoperirea trupului pune capăt căutărilor, însă cauza exactă a decesului urma să fie stabilită prin examinarea medico-legală.