Sărbătoare mare, miercuri, 14 octombrie: Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei

Credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe 14 octombrie pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din România. Considerată ocrotitoarea Moldovei, Sfânta Parascheva este cinstită anual de mii de pelerini care vin la Iași pentru a se închina la sfintele sale moaște și pentru a se ruga pentru sănătate, liniște sufletească și ajutor în momentele dificile.

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