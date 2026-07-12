Schimbări la sporul de handicap. Cum se calculează de acum și ce categorii de persoane vor avea venituri mai mari

Publicat 12 iul. 2026, 07:29 Sursă Realitatea.Net

Decizie istorică a Curții Constituționale care schimbă regulile de salarizare pentru o categorie vulnerabilă de angajați. Purtătorii de handicap grav sau accentuat din sectorul public vor primi integral sporul salarial de 15%, chiar dacă veniturile lor depășesc plafonul maxim legal pentru funcția deținută. Hotărârea vine în urma unei sesizări a Tribunalului Olt, fiind definitivă și general obligatorie.

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