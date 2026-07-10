Harghita: Zilele Plantelor Medicinale din Ținutul Secuiesc, în weekend, la Șumuleu Ciuc

Publicat 10 iul. 2026, 20:45 Sursă realitatea.net

Cea de-a XI-a ediție a Zilelor Plantelor Medicinale din Ținutul Secuiesc are loc sâmbătă și duminică la Grădina Maria din Șumuleu Ciuc, organizatorii afirmând că interesul pentru plantele medicinale și aromatice este în continuă creștere, atât în rândul cultivatorilor și al micilor producători, cât și al publicului.

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