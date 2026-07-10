Harghita: Zilele Plantelor Medicinale din Ținutul Secuiesc, în weekend, la Șumuleu Ciuc

Cea de-a XI-a ediție a Zilelor Plantelor Medicinale din Ținutul Secuiesc are loc sâmbătă și duminică la Grădina Maria din Șumuleu Ciuc, organizatorii afirmând că interesul pentru plantele medicinale și aromatice este în continuă creștere, atât în rândul cultivatorilor și al micilor producători, cât și al publicului.
Potrivit informațiilor transmise AGERPRES de Miklós Szende, reprezentanta Asociația Organizațiilor Agricole Secuiești, unul dintre organizatorii evenimentului, deși nu există statistici privind numărul cultivatorilor și al consumatorilor din regiune, evoluția manifestării arată o creștere a interesului față de acest domeniu.
'În ultimii ani observăm un interes tot mai mare pentru plantele medicinale și aromatice, atât din partea cultivatorilor și a micilor producători, cât și din partea publicului larg. Oamenii doresc să afle tot mai multe despre cultivarea, recunoașterea, prelucrarea și utilizarea corectă a acestor plante în alimentație, în menținerea stării de sănătate și în gospodărie. Deși nu dispunem de date statistice centralizate privind numărul cultivatorilor și al consumatorilor din întreaga regiune, evoluția evenimentului arată în mod clar creșterea interesului față de acest domeniu. Ediția din 2026 se desfășoară pe parcursul a două zile și include un program profesional și comunitar mai amplu, cu numeroase prelegeri, demonstrații, activități practice și programe dedicate familiilor', a declarat Miklós Szende, pentru AGERPRES.
Potrivit acestuia, plantele medicinale și aromatice reprezintă o parte importantă a patrimoniului natural și cultural al zonei, iar cunoștințele despre utilizarea lor au fost transmise timp de generații în cadrul familiilor și al comunităților rurale.
'Considerăm că este important ca această moștenire să fie păstrată, prezentată într-un mod responsabil și pusă în legătură cu informațiile științifice actuale', a arătat Miklós Szende.
Ea a mai subliniat că evenimentul reprezintă un cadru de întâlnire pentru cultivatori, specialiști, meșteșugari, producători locali, familii și toate persoanele interesate de un mod de viață mai apropiat de natură.
De asemenea, manifestarea le oferă producătorilor posibilitatea de a-și prezenta munca și produsele, 'contribuind astfel la consolidarea economiei locale și la valorificarea responsabilă a resurselor natural'.
'Scopul evenimentului este de a prezenta bogățiile naturale ale Ținutului Secuiesc, valorile comunităților locale și rezultatele muncii oamenilor care creează valoare în această regiune. Programul reunește tradiția și inovația, cunoștințele profesionale și experiența practică, natura și comunitatea', a mai transmis Miklós Szende.
Manifestarea este organizată de Asociația Organizațiilor Agricole Secuiești - Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, SZGE - și Asociația Herbarium Secuiesc - Székely Herbárium Egyesület, în colaborare cu mai multe organizații și instituții din România și Ungaria.
Evenimentul are loc în Grădina Maria din Șumuleu Ciuc, care aparține Centrului de Protecție a Copilului 'Sfântul Ștefan' al Fundației 'Sfântul Francisc' din Deva.
Aici, printre plante medicinale și flori, vizitatorii găsesc un spațiu care îndeamnă la liniște, reflecție, rugăciune și apropiere de natură, a mai menționat sursa citată.
'Locul are și o semnificație istorică aparte. Potrivit prezentării grădinii, călugărul franciscan Ioan Căianu - Kájoni János - cultiva aici plante medicinale împreună cu frații săi franciscani și a alcătuit, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, o lucrare despre plante intitulată 'Magyar Herbárium'. Ocrotitoarea grădinii și a capelei sale este Sfânta Fecioară Maria, Vindecătoarea Bolnavilor. Prin urmare, Grădina Maria nu reprezintă doar cadrul natural al evenimentului, ci este un loc legat în mod organic de istoria plantelor medicinale, de spiritualitatea franciscană și de educația comunitară', a afirmat Miklós Szende.
Programul profesional cuprinde conferințe despre rolul condimentelor și al plantelor în menținerea sănătății, plantele sălbatice comestibile, plantele aromatice folosite în bucătăria transilvăneană, cultivarea șofranului, plantele menționate în Biblie sau utilizarea plantelor medicinale în protecția culturilor.
În program este inclusă și o masa rotundă dedicată viitorului sectorului plantelor medicinale în Ținutul Secuiesc.
De asemenea, vor avea loc demonstrații gastronomice inspirate din rețete istorice, din care nu vor lipsi interpretările contemporane.
Pe lângă programul profesional, vizitatorii vor putea participa la un târg al producătorilor locali, la demonstrații gastronomice și la numeroase activități pentru copii.
Accesul publicului la eveniment este gratuit.
'Ne dorim ca această ediție să nu fie doar un eveniment profesional, ci și o adevărată sărbătoare a comunității, a naturii, a gusturilor locale și a cunoștințelor transmise între generații', a conchis Miklós Szende. AGERPRES