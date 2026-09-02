Seceta pune presiune pe centrala de la Cernavodă. Guvernul pregătește un plan de urgență pentru Dunăre

Guvernul a aprobat un plan etapizat pentru asigurarea apei necesare funcționării în siguranță a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, în condițiile în care Dunărea a ajuns la cote extrem de scăzute.
Autoritățile vor interveni prin dragaje, lucrări hidrotehnice și sisteme de pompare, iar pentru scenariul în care nivelul fluviului coboară și mai mult este pregătită inclusiv răcirea în circuit închis.
Dunărea a scăzut la niveluri critice
Seceta severă a redus puternic debitul Dunării, iar autoritățile trebuie să mențină permanent cantitatea de apă necesară sistemelor de răcire ale centralei de la Cernavodă.
Situația este urmărită de un comitet interministerial care analizează evoluția nivelului apei și stabilește intervențiile necesare pentru protejarea prizei de răcire a centralei.
Dragaje pentru a aduce apa spre centrală
Prima măsură vizează dragarea unor sectoare ale Dunării pentru formarea unor canale mai adânci și mai largi.
Lucrările urmăresc să favorizeze circulația apei către zona Cernavodă, unde se află priza de apă pentru sistemele de răcire. Autoritățile au avertizat însă că nivelul foarte scăzut al fluviului îngreunează inclusiv deplasarea utilajelor necesare pentru dragaj.
Dig și barje pentru dirijarea apei
Guvernul testează și soluții pentru modificarea locală a curentului Dunării.
În zona Cernavodă sunt folosite barje pentru a verifica efectul unei structuri hidrotehnice care ar putea dirija apa către zona de captare a centralei. Este prevăzută și construirea unui dig din piatră, cu rolul de a împinge apa către partea mai adâncă a fluviului și de a proteja zonele deja dragate.
Lucrările sunt monitorizate permanent și pot fi ajustate în funcție de rezultatele măsurătorilor.
Pompe și apă din Canalul Dunăre–Marea Neagră
Un alt scenariu presupune instalarea unor sisteme de pompare pe barje sau pontoane plutitoare.
Autoritățile iau în calcul și folosirea apei din Canalul Dunăre–Marea Neagră, în tandem cu pompele, pentru menținerea debitului necesar răcirii centralei. Soluția ar permite asigurarea apei chiar dacă nivelul Dunării continuă să scadă.
Scenariul extrem: răcire în circuit închis
Pentru situația în care Dunărea ar ajunge la aproximativ 1,05 metri în zona Cernavodă, este pregătit un plan de rezervă.
Centrala dispune de pompe, generatoare și instalații care ar permite trecerea la un sistem de răcire în circuit închis. Apa demineralizată ar putea proveni din instalațiile centralei și din puțuri subterane, iar rezervele suplimentare ar putea fi transportate inclusiv cu cisterne sau pe calea ferată.
Este măsura destinată celui mai dificil scenariu hidrologic, dacă intervențiile asupra albiei nu reușesc să mențină debitul necesar.
Autoritățile aplică măsurile etapizat
Planul este pus în aplicare treptat, iar autoritățile monitorizează atât nivelul Dunării, cât și efectul fiecărei intervenții.
Comitetul Interministerial Bala–Cernavodă urmează să analizeze în continuare soluțiile tehnice și să stabilească pașii următori. Raportul final privind intervențiile, calendarul și sursele de finanțare este programat pentru luna septembrie.