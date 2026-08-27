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Peripețiile unui șofer român de TIR: Blocat în pădure din cauza GPS-ului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat27 aug. 2026, 15:20
Actualizat27 aug. 2026, 15:24

Într-o încercare disperată de a ieși din impas, bărbatul a abandonat semiremorca și și-a continuat drumul doar cu capul tractor

O călătorie de rutină s-a transformat într-o adevărată aventură pentru un șofer român de TIR, după ce acesta a decis să se încreadă total în indicațiile sistemului de navigație. Fără să țină cont de gabaritul vehiculului sau de configurația terenului, bărbatul a ajuns cu ansamblul de mare tonaj pe un drum forestier îngust, în Brandenberg, din Austria, unde a rămas complet blocat printre copaci.

Decizie radicală în mijlocul naturii

Realizând că manevrele de întoarcere sau de deplasare cu spatele sunt absolut imposibile în acel spațiu restrâns, șoferul a luat o decizie cel puțin neobișnuită. Pentru a-și putea elibera vehiculul din acea situație de criză, el a decuplat pur și simplu semiremorca, lăsând-o abandonată în inima pădurii. Ulterior, acesta și-a continuat drumul la volanul capului tractor.

Incidentul atrage încă o dată atenția asupra pericolelor la care se expun șoferii profesioniști atunci când ignoră semnalizarea rutieră de la fața locului și se bazează exclusiv pe aplicațiile de navigație, care adesea nu sunt setate pentru rutele destinate autovehiculelor grele. Autoritățile au fost nevoite să intervină pentru a recupera remorca abandonată și pentru a soluționa acest caz bizar.

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