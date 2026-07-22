Topul celor mai populare nume din România. Datele de la Evidența Populației arată clar doi câștigători

Numele pe care îl purtăm este adesea legat de tradițiile familiei, de credință și de obiceiurile transmise din generație în generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe prenume moderne, statisticile oficiale arată că românii continuă să prefere numele clasice, inspirate în mare parte din calendarul creștin.
Datele centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, pe baza Registrului Național de Evidență a Persoanelor, arată care sunt cele mai întâlnite prenume și nume de familie din România.
Maria rămâne cel mai popular prenume feminin
De zeci de ani, Maria se află printre cele mai răspândite prenume feminine din România. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de importanța pe care Fecioara Maria o are în cultura și spiritualitatea românească.
Prenumele a fost transmis din generație în generație și continuă să fie ales de numeroși părinți. Potrivit statisticilor oficiale, peste un milion de femei din România poartă numele Maria sau unul dintre derivatele sale.
În topul celor mai întâlnite prenume feminine se mai regăsesc:
Elena
Ana
Ioana
Alexandra
Cristina
Gabriela
Mihaela
Nicoleta
Aceste prenume se mențin de ani buni printre preferințele românilor și continuă să fie întâlnite în toate regiunile țării.
Alexandru conduce clasamentul în cazul bărbaților
Alexandru este cel mai răspândit prenume masculin din România. Potrivit datelor oficiale, peste jumătate de milion de români poartă acest nume, care provine din grecescul „Alexandros” și înseamnă „apărător al oamenilor”.
În clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai apar:
Gheorghe
Constantin
Ion
Andrei
Mihai
Daniel
Cristian
Nicolae
Majoritatea acestor prenume au origini religioase și sunt inspirate din numele unor sfinți, motiv pentru care au rămas constante în preferințele românilor.
Cele mai întâlnite nume de familie din România
Statisticile Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor includ și cele mai frecvente nume de familie din țară.
Printre acestea se află:
Popa
Popescu
Pop
Radu
Dumitru
Stan
Stoica
Dobre
Diaconu
Marin
Multe dintre aceste nume provin din prenume vechi sau din ocupațiile strămoșilor. De exemplu, Popa și Popescu își au originea în denumirea folosită pentru preot, în timp ce Dumitru, Marin sau Stan au devenit, în timp, nume de familie transmise din generație în generație.