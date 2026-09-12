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Tragedie în Harghita. Doi bărbați au căzut într-o mofetă la Sântimbru-Băi, iar unul dintre ei a murit

Tragedie în Harghita.

Tragedie în Harghita.

Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat12 sept. 2026, 22:52
SursăAgerpres

Doi bărbați au căzut, sâmbătă, într-o mofetă din localitatea Sântimbru-Băi, județul Harghita. Cele două victime au fost scoase inconștiente de echipajele de salvare, iar una dintre ele a fost declarată decedată după ce manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita, cei doi bărbați aveau între 40 și 45 de ani.

Intervenție cu pompieri și echipaje medicale

La locul incidentului din Sântimbru-Băi au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD. În sprijinul acestora au fost trimise și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Harghita, dintre care unul era dotat cu medic, potrivit informării transmise de ISU Harghita.

Una dintre victime nu a răspuns manevrelor de resuscitare

Salvatorii au intervenit pentru scoaterea celor două persoane din mofetă și au început imediat manevrele de resuscitare.

„Este vorba despre două persoane de sex masculin, în vârstă de 40-45 ani. Au fost aplicate manevre de resuscitare în cazul ambelor persoane, însă, din nefericire, în pofida eforturilor depuse, una a fost declarată decedată, cealaltă fiind transportată la spital, de către echipajul SAJ cu medic”, a transmis ISU Harghita.

A doua victimă a fost preluată și transportată la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) care avea medic.

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