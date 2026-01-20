Trump rupe tăcerea după ce a publicat mesajele lui Macron și Rutte: „Mi-au confirmat că am avut dreptate”

Trump rupe tăcerea după ce a publicat mesajele lui Macron și Rutte

Președintele american Donald Trump a explicat de ce a decis să facă publice mesajele private primite de la președintele Franței, Emmanuel Macron, și de la secretarul general al NATO, Mark Rutte. Liderul de la Casa Albă susține că a recurs la acest gest deoarece conținutul mesajelor îi valida pozițiile și demonstra sprijinul discret al unor lideri europeni.

Într-o declarație acordată publicației New York Post , Trump a afirmat că mesajele respective îi susțineau punctul de vedere, în special în contextul tensiunilor legate de Groenlanda și al amenințărilor privind introducerea unor tarife vamale suplimentare.

„Mi-au dat dreptate. Îmi spuneau: «Hai să luăm cina, hai să discutăm, hai să rezolvăm lucrurile». Asta înseamnă că mi-au dat dreptate”, a declarat Trump, referindu-se la abordarea liderilor europeni în privat.

Mesajele făcute publice de Trump conțineau aprecieri din partea lui Emmanuel Macron și Mark Rutte pentru acțiuni ale administrației americane în Siria, care nu fuseseră cunoscute anterior opiniei publice. Totodată, cei doi lideri îl îndemnau pe Trump la dialog în privința intenției sale de a anexa Groenlanda, cu doar câteva ore înainte de reuniunea liderilor mondiali de la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Trump a susținut că publicarea mesajelor a avut rolul de a arăta diferența dintre discursul public și cel privat al unor lideri europeni, mai ales după ce el a amenințat cu introducerea unor tarife de 10%, începând cu 1 februarie, pentru opt state europene care s-au opus demersului său legat de Groenlanda.

În același context, președintele american a făcut o declarație surprinzătoare, afirmând că a contribuit direct la prevenirea unei evadări dintr-o închisoare din Siria. „Au spus că am făcut o treabă excelentă. Știți ce am făcut? Am oprit o evadare din închisoare”, a spus Trump, susținând că ar fi fost vorba despre teroriști europeni.

Publicarea mesajelor a stârnit reacții puternice în mediul diplomatic, alimentând controverse legate de confidențialitatea dialogului dintre lideri și de stilul neconvențional prin care Donald Trump își promovează agenda politică.