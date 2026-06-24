Verdict în dosarul lui Wiz Khalifa: Tribunalul Constanța respinge cererea de revizuire în dosarul consumului de cannabis

O nouă decizie importantă a fost pronunțată în dosarul în care rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în România. Tribunalul din Constanța a respins, miercuri, 24 iunie 2026, cererea de revizuire depusă de artist, considerând-o inadmisibilă.

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