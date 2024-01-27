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Sport· 1 min citire
Aryna Sabalenka e campioană la Australian Open!
Aryna Sabalenka e campioană la Australian Open!
Sportiva din Belarus și-a apărat titlul cucerit anul trecut
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