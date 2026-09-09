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Cristian Chivu, apreciat de analiștii CBS Sports după duelul cu Real Madrid

Cristi Chivu

Cristi Chivu

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 10:50

Antrenorul lui Inter a fost lăudat pentru modul în care își protejează jucătorii și își asumă responsabilitatea după înfrângerea de pe Bernabéu.

Deși Inter Milano a pierdut cu 2-1 pe terenul lui Real Madrid, prestația echipei și atitudinea lui Cristian Chivu au primit aprecieri în studioul CBS Sports. Foștii fotbaliști Nigel Reo-Coker și Troy Deeney au remarcat în special discursul antrenorului român de după meci.

Reo-Coker a evidențiat faptul că Chivu și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângere, în loc să-și critice public jucătorii. În opinia sa, această atitudine le oferă fotbaliștilor încredere și îi determină să lupte și mai mult pentru antrenorul lor. Analistul consideră că Chivu are „un viitor strălucit” și poate ajunge departe în fotbal.

Chivu, un lider care își protejează jucătorii

Troy Deeney a subliniat, la rândul său, că antrenorul nu se limitează la declarații, ci își susține principiile prin decizii concrete. Un exemplu a fost încrederea acordată lui Curtis Jones, păstrat pe teren după o greșeală.

Pentru analiștii CBS Sports, această combinație între comunicare, protejarea jucătorilor și asumarea responsabilității reprezintă un semn al maturității lui Chivu ca antrenor.

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