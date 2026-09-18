Cristiano Ronaldo, convocat din nou la naționala Portugaliei! Jorge Jesus îl cheamă pentru campania din Liga Națiunilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 18:40

Noul selecționer Jorge Jesus l-a inclus în lotul de 25 de jucători pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, în condițiile în care atacantul lui Al-Nassr urmărește în continuare obiectivul de a ajunge la 1.000 de goluri în carieră.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Cristiano Ronaldoportugaliaconvocare