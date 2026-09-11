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Sport· 1 min citire
FRF introduce cartonașul negru în fotbalul românesc
FOTO: Pixabay.com
Măsură unică în lume pentru combaterea abuzurilor din tribune
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