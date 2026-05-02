Moment dramatic la Galați: tatăl fotbalistului Dragoș Huiban a murit la scurt timp după partida Oțelul-Metaloglobus
Tatăl fotbalistului Dragoș Huiban, jucător la Metaloglobus, a murit sâmbătă în parcarea stadionului din Galați, la finalul meciului cu Oțelul, scor 2-2, au anunțat cele două cluburi.
Fotbalistul echipei Metaloglobus, Dragoş Huiban, este în doliu după ce tatăl său a murit sâmbătă la finalul meciului din deplasare cu Oţelul, scor 2-2, în parcarea stadionului.
“SC Oţelul Galaţi este alături de jucătorul Dragoş Huiban (Metaloglobus) al cărui tată a decedat pe stadionul nostru la finalul partidei de astăzi. Viaţa e mai presus de orice. Chiar şi decât fotbalul care uneori ne face să suferim. Condoleanţe familiei Huiban!”, a transmis clubul Oţelul pe Facebook.
“Clubul Metaloglobus este alături de Dragoş Huiban şi de familia atacantului nostru, după trecerea în nefiinţă a tatălui său. Transmitem condoleanţele noastre sincere familiei îndurerate”, este mesajul clubului Metaloglobus.
