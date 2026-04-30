Leul, la pământ. Cea mai slabă cotație în fața euro de când BNR afișează cursul oficial

30 apr. 2026, 15:05
Curs valutar

Articol scris de E F
Sursă: Realitatea Financiara

Leul continuă să piardă teren în fața monedei europene. Cursul BNR a atins azi o nouă valoare record, de 5,14 lei pentru un euro și marchează, astfel, cea mai slabă cotație de când Banca Națională afișează acest curs.

Și dolarul american s-a apreciat în fața leului, raportat la cotația de miercuri.

Deprecierea vine după mai multe zile de presiune pe moneda națională, în contextul crizei politice interne. Precedentul maxim al monedei unice europene în raport cu leul a fost atins în urmă cu aproape un an, pe data de 8 mai 2025, când Banca Națională a României a anunțat o paritate de 5,1222 lei/euro.

