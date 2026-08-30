Nae Ungureanu a fost înmormântat, fanii i-au adus un ultim omagiu

Publicat 30 aug. 2026, 21:32 Sursă realitatea.net

Fost mare fotbalist, component al marilor echipe ale Universității Craiova și Stelei, Nicolae Ungureanu a încetat din viaţă în urmă cu două zile și a fost înmormântat, astăzi, în Cimitirul Sineasca. Fanii i-au adus un ultim omagiu.

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