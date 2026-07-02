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Sport· 1 min citire
Rapid anunță un nou transfer. Nu toți fanii sunt încântați
Daniel Pancu
Rapid a oficializat transferul fundașului central Daniel Graovac, aceasta fiind a patra mutare realizată de giuleșteni în perioada de mercato din vară.
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