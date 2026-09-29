Se construiește stadionul „Gheorghe Hagi”! Lucrările la arena de 100 de milioane de euro încep pe 1 octombrie

Lucrările la noul stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța încep pe 1 octombrie, potrivit anunțului făcut de Compania Națională de Investiții.
Arena are o valoare estimată la aproximativ 100 de milioane de euro și urmează să fie construită pe amplasamentul fostului stadion din Constanța. Anunțul vine la mai puțin de 24 de ore după înfrângerea României în fața Bosniei, scor 2-4, meci disputat în mandatul lui Gică Hagi.
Un proiect amânat de mai multe ori
Startul construcției a fost întârziat de mai multe ori. Cel mai recent, lucrările au fost amânate din cauza cercetărilor arheologice necesare înaintea începerii execuției. CNI anunțase anterior că termenul pentru demararea proiectului fusese actualizat.
În același timp, proiectul a presupus și stabilirea unei contribuții financiare din partea autorităților locale. Consiliul Local Constanța a aprobat în aprilie convenția privind cofinanțarea lucrărilor.
Arena va purta numele lui Gică Hagi
Noul stadion este proiectat ca o arenă modernă destinată meciurilor de fotbal și va purta numele lui Gheorghe Hagi. Proiectul este legat de dezvoltarea infrastructurii sportive din Constanța și de activitatea clubului Farul.
Construcția arenei reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte sportive aflate în derulare în oraș, după demolarea vechiului stadion.
Când ar urma să fie gata
Contractul de execuție prevede o perioadă de lucrări de aproximativ doi ani, potrivit informațiilor prezentate despre proiect. Data exactă a finalizării poate depinde însă de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări apărute pe parcurs.
Pentru Gică Hagi, anunțul privind începerea construcției vine într-un moment dificil pentru echipa națională, după două rezultate nefavorabile în actuala perioadă internațională.