Selecționerul Franței Didier Deschamps ratează meciul cu Norvegia, după decesul mamei sale

Publicat 25 iun. 2026, 09:15 Sursă realitatea.net

Selecționerul naționalei Franței, Didier Deschamps, nu va fi prezent pe banca tehnică vineri, la ultimul meci al „cocoșilor galici” din Grupa I a Cupei Mondiale 2026, împotriva Norvegiei, după ce a aflat despre decesul mamei sale, a anunțat marți Federația Franceză de Fotbal.

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