Stan Wawrinka, ultimul meci la US Open. Elvețianul, emoționat după înfrângerea cu Berrettini

Stan Wawrinka și-a încheiat parcursul la US Open după ce a fost învins, luni, de italianul Matteo Berrettini, scor 7-6(4), 7-6(3), 6-0. La 41 de ani, elvețianul a jucat ultimul său meci pe tabloul turneului de Grand Slam de la New York, competiție pe care a câștigat-o în 2016.
Fostul număr trei mondial i-a pus probleme lui Berrettini în primele două seturi, ambele decise la tie-break, însă nu a mai reușit să mențină același nivel în setul al treilea. Italianul s-a impus fără emoții în ultima parte a partidei, cu 6-0, și a obținut calificarea mai departe.
Ultimul meci la US Open pentru Wawrinka
După meci, organizatorii au proiectat pe arena de la Flushing Meadows un material video cu momentele importante ale carierei elvețianului. Vizibil emoționat, Wawrinka le-a vorbit spectatorilor, iar vocea i-a tremurat în timpul discursului de rămas-bun.
Tenismenul a dezvăluit că a primit wild-card-ul pentru această ediție abia în ultimele momente, dar a subliniat cât de important a fost pentru el să revină la US Open, la un deceniu de la triumful său de la New York.
„Este un oraș atât de special. A devenit unul dintre orașele mele preferate din lume, unde îmi place să-mi petrec timpul. Am mulți prieteni aici. Întotdeauna se întâmplă ceva. Trebuie să găsești mereu echilibrul potrivit între a te bucura de oraș și a fi pregătit pentru tenis. La US Open atmosfera este întotdeauna incredibilă”, a transmis Wawrinka.
Trei titluri de Grand Slam pentru „Stan The Man”
Stan Wawrinka a devenit profesionist în 2002 și a avut una dintre cele mai solide cariere ale generației sale. Elvețianul, supranumit „Stan The Man”, a câștigat trei trofee de Grand Slam: Australian Open în 2014, Roland Garros în 2015 și US Open în 2016.
În același an în care a cucerit primul său titlu major, Wawrinka a urcat până pe locul trei în clasamentul ATP, cea mai bună poziție din carieră. Cunoscut pentru reverul său cu o singură mână și pentru forța loviturilor de pe fundul terenului, el a contribuit și la succesul istoric al Elveției în Cupa Davis, în 2014.