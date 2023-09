Bună seara dragi telespectatori Realitatea PLUS, bună sera dragi ascultători RFM, bună seara dragă Diaspora. Bine v-am regăsit! Vacanța mea binemeritată, de o luna de zile, s-a încheiat. Astăzi au început și copiii mei școala și gradinița, iar eu noul sezon de „România suverana”. Cu mult dor și multă recunoștință m-am întors aici, în fata dumneavoastră, în speranța ca România, mama noastră, țara noastră va fi într-adevăr suverană.

Dar vestea ca Ponta este consilier onorific la guvern mi-a ridicat suspiciuni serioase. Înteleg ca domnul Ponta nu ia bani de la stat pentru consiliere, pentru consultanta sau lobby ori ce face el, dar culege informații. Asta pentru că pe biroul lui ca consilier onorific ajung multe secrete. Iar aceste informații pot fi vândute prin societatea lui de consultanță celui care plătește mai bine. Și când ma gândesc ca are cetățenie sârbă, a confirmat. Se spune pe surse ca are și cetățenie maghiara și cetățenie turca, atunci în interesul cui consiliază și strânge informații? Poate un patriot adevărat sa aibă mai multe naționalități? Și poate România fi suverana cu adevărat cu oameni ca el, are servesc nu știu căror interese? Îmi amintesc ca pe vremea când încă mai era prim-ministru al României s-a întâlnit cu Putin și liderii Chinei, ai celor din Azerbaijan! Cum ați tradus asta atunci? Cum o traducem acum când relațiile au rămas relații- China- Serbia- Turcia- Ungaria? Nu știu cum e cu România, dar vom afla ce își doresc romanii la acest test extraordinar de maturitate pe care trebuie sa îl dam cu toții in 2024? Este Victor Ponta un risc pentru PSD și mai ales pentru securitatea naționala? Pot secretele statului roman sa ajungă, prin Victor Ponta, în mâinile altor națiuni ce vor orice, dar nu binele României! Vor resursele, portul, totul! Să nu ne mai păcălim cum am făcut-o cu USR! A scăpat doamna Clotilde de numărarea voturilor! Nici astăzi nu știe nimeni cam cât s-a furat de Clotilde, primarul celui mai bogat sector al Bucureștiului. Asta înseamnă ca au fost multe implicații, poate chiar multe servicii în special, de nu s-a anchetat nici acum, pe final de mandat, nimic. Dar surpriza vine din partea celor demni care au acuzat-o ca a încasat în lupta ei cu corupția ceea ce nu i se cuvenea. Și prinsă ca fura se jura ca va continua lupta cu corupția. Ori nu pricepe, ori nu prea poate! Ori vorbiți-i pe limba ei, explicați-i ce a făcut, asta ca apoi sa iasă partidul cu noul slogan: „cu penali în funcții publice”! Or sa spună ca s-au adaptat la ce au găsit. Nu vor recunoaște ca de aia au venit chitiți sa facă nefăcute. Noi tot încercam sa o contactam pe doamna primar, dar programul ei e știut doar de ea- deschis când vine și închis când pleacă. Și tot așa pana la viitoarele alegeri! Stimați români, votați cu cel cei ce va reprezinta cel mai mult! Pentru ca încă am copiii mici și nu pot lipsi de acasă de lângă ei, eu nu pot veni în fiecare județ sa vorbesc cu fiecare dintre dumneavoastră, cei ce ne urmăriți. Promit ca voi face cumva da vorbesc cu cei din București, din toate sectoarele, sa le aflu problemele. Astfel, poate domnii primari vor găsi și soluțiile. Cred că viitorul edil al Capitalei trebuie sa vina la Primăria Generală cu dorul de muncă, NU cu dorul de răzbunare! Trebuie sa fie un vizionar, nu un răzbunător. El trebuie sa fie șeful care se înconjoară de oameni mai deștepți decât el, NU trebuie sa se creadă cel mai deștept, ci trebuie sa aibă o putere de analiza foarte mare. Trebuie sa proceseze informațiile pe care le primește de la specialiștii în: trafic, termie, sănătate, educație. Dacă se va concentra pe ceea ce a făcut rău cel din mandatul anterior, vom mai pierde încă patru ani. Trebuie sa posede arta negocieri politice, ca sa convingă guvernul ca trebuie sa ajute România din interiorul ei. Căci asta este Bucureștiul: România din interiorul României. Generația de copii de astăzi trebuie protejata de droguri, alcool și alte tentații care ii scot pe tineri din starea de echilibru. Așa cum a încercat și Gabriela Firea în mandatul trecut, când avut discuții, acțiuni cu ONG-uri antidrog. Bucureștiul, ca orice alt oraș de altfel, trebuie să fie gospodărit! Așa cum îngrijești o casă, o curte, o livadă, la un nivel mai mare trebuie să te ocupi și de un oraș. Cu alte cuvinte, primarul trebuie să fie un bun gospodar! Și nu trebuie să inventeze lucruri pentru că au făcut-o alții înainte. Sunt zeci de exemple de bune-practici în alte capitale europene care trebuie doar aplicate în București, evident ținând cont de provocările acestui oraș. În alte capitale europene, spațiile verzi sunt îngrijite, parcurile sunt exemplare și mergi de drag la plimbare. La noi, cel mai mare parc – Herăstrău/Regele Mihai I este abandonat de trei ani și orice plimbare poate prezenta pericol! Nu mai vorbim de mizeria care se vede la tot pasul. Nici pentru trafic nu trebuie să inventăm noi soluții, ci să ne uităm cu atenție la măsurile luate în alte capitale. E nevoie de mari lucrări de infrastructură rutieră, poduri, pasaje, dar și de spații speciale pentru bicicliști sau pietoni. Fiecare trebuie să aibă un loc. Și nici nu trebuie blocată dezvoltarea orașului, așa cum s-a întâmplat în ultimii trei ani! Nicăieri nu s-a mai pomenit așa ceva pentru că asta alungă investitorii și resursele orașului.Nu întâmplător am decis să mă întorc din concediu la început de lună septembrie. Data de 1 septembrie este începutul anului bisericesc, care este împărțit în trei mari perioade care gravitează în jurul slăvitului praznic al Învierii Domnului. Este un nou început și pentru noi, mi-aș dori să fie pentru întreaga țară. Deși am fost în vacanță, nu am stat departe de toate câte s-au întâmplat. Și s-au petrecut multe. Această vară a nenorocirilor pare a fi cea mai neagră perioadă din ultimele decenii pentru țară. Totul a început cu azilele groazei, a continuat cu crimele oribile de la malul mării, cu nenorocirile provocate de drogați pe șoselele patriei și a fost „încununată” de explozia de la Crevedia. Și mă întreb de ce am ajuns în acest punct. Unde am greșit așa tare ca națiune și de ce asistăm, zi de zi, la noi și noi întâmplări cumplite. Răspunsul simplu și la îndemână este acela că decontăm corupția, incompetența și lipsa de empatie a celor care ne conduc. Dar cred că lucrurile sunt mai complicate decât le vedem la suprafață. Tentaculele mafiei se întind de la cel mai de jos nivel, până la vârful puterii. Și pare că situația nu se va remedia curând, din contră. Și în weekend, dar și astăzi au fost intervenții ale pompierilor la stații de alimentare, acolo unde au fost semnalate scurgeri de gaz. Așa cum v-au arătat și colegii mei, schema camorrei este una stufoasă, iar încrengăturile dintre mafioții care produc miliarde sunt protejate de grei din politică. Cel mai cumplit este că panica provocată de astfel de situații paralizează țara. Ajungem să nu mai fim capabili să ne gândim la altceva decât la nenorociri care sunt gata să se producă. Exact ca în povestea cu drobul de sare. La Crevedia responsabilitatea, este a instituțiilor abilitate cu atribuții de control, de avizare. Nu trebui să se mai sună că „așa încă mai marge”! E nevoie urgent de măsuri coercitive cât mai drastice. Șă nu mergem după fenta că este de vină primăria, consiliul județean sau a altor instituții. Repet: vina este clar a celor care, conform legii, aveau atribuții de avizare și control. Nu pot sa nu scot în evidenta faptul ca mulți pompieri au suferit de pe urma lipsei de echipament adecvat acestor intervenții! Au fost morți, răniți, a fost „Colectiv”! Iar noi, după atâția ani, nu am învățat mai nimic! Nu s-au construit spitale, ori secții pentru arși. Și astăzi stam tot la mana occidentului. „Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă-n poartă.” Suntem de vina toți și vom fi de vina toți dacă nu ne trezim. Somnul rațiunii naște monștri! Trebuie să ne scuturăm de această mantie a defetismului și să înțelegem că avem mult de muncă. Suntem la nici un an distanță de alegerile care ne pot schimba destinul. Nu mai vrem gravide moarte în maternități, nu mai vrem spitale care ard din temelii, nu mai vrem azile în care bunicii să fie batjocoriți, ori benzinării care stau să explodeze din cauza nepăsării celor care ne conduc! Dragii mei, speranță există. Dar fără muncă și seriozitate nu putem ieși din robia sărăciei și a grijilor pe care ni le-au oferit cârmuitorii nației, după revoluția furată. Primul pas este acela să alegem cu cap, dar să alegem în număr cât mai mare anul viitor. Nu mai e vreme să stăm în case, în timp ce alții ne decid soarta. Vă mărturisesc încă de pe acum că voi susține cu toată puterea orice formațiune politică sau lider care vine cu un proiect serios de reformă a educației. Am mai spus-o și o mai spun: o țară educată este o țară ce nu poate fi îngenuncheată! Investiția în învățământ și cultură este cel mai sigur pariu pentru orice națiune. „Dividendele” vor fi plătite nu peste noapte, dar în timp vor da roade. Dacă nu creștem generații capabile să înțeleagă unde ne avem rădăcinile, care nu știu istoria și care nu au drag de România, noi suntem cei care condamnăm la moarte această națiune. Sau, mai grav, noi suntem cei care apăsăm pe trăgaci și executăm un popor cu tradiție bimilenară, piatră a Europei în fața invadatorilor care au încercat să o cotropească fără milă. „Cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și e o cetate nouă a unității naționale.”, spunea marele patriot Simion Bărnuțiu! Am fost cu, copiii mei la mare și m-au întrebat când ajung marinarii la copiii lor. Se uitau la vapoarele din larg și ma întrebau: mami, marinarii au copiii cu ei pe vapor? Le-am spus ca NU, le-am spus ca ei pleacă pe apă pentru a munci și pentru a aduce bani copilașilor lor. Își risca viata, prin furtuni și prin valuri uriașe, ca familiile lor sa o ducă mai bine. Cineva mi-a spus următorul lucru despre marinari: ei sunt oamenii pe care nu i-a mai înghițit pămantul. Din cate meserii sunt pe pamant, ei au ales sa plece pe mare. Ce rău îmi pare ca după doua mandate de presedinte, cu un comandant de cursa lunga încercat pe mările și oceanele lumii), România nu s-a schimbat în bine. Marinarii, trec prin incendii, pompierii nu au cum ajunge la ei și le gestionează singuri. Aceștia stau luni întregi și se mai și ceartă unii cu ceilalți. Își fac singuri dreptate pentru că nu vine poliția la ei. Marinarii își raționalizează alimentele și apa potabilă în situații de criză, pentru că nu îl au pe Arafat pe vapor. Iar atunci când sunt nervoși, ei se calmează în situațiile disperate, deși duc dorul copiilor, soților, părinților și al prietenilor. Ce șansă am avut și am pierdut-o cu un președinte, comandant de cursă lungă! Să nu mai ratăm și altele care ne așteaptă de aici înainte. Începem în forță noul sezon al emisiunii noastre, cu dezvăluirile momentului despre drogatul care a ucis o femeie chiar de ziua ei. Acesta este fost șef la Crimă Organizată și consilier în Ministerul Afacerilor Interne. Cine face scut pentru a-l salva de pedeapsă? Aflați imediat, când noi imagini și mărturii de la locul accidentului cumplit! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir