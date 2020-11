Prezent astăzi la Brașov, profesorul universitar doctor Alexandru Rafila, reprezentantul OMS în România, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre programul de sănătate al PSD, dar și despre modul în care este gestionată pandemia în țara noastră.

”Programul de sănătate cuprinde, în primul rând, o componentă legată de măsuri pentru combaterea pandemiei. Am propus câteva soluții inspirate din recomandările Centrului European de Control al Bolilor și OMS. Cealaltă componentă a programului de guvernare este cea a realizării unui sistem de sănătate care să permită un acces facil, cât mai aproape de locuința cetățenilor la servicii de sănătate. Programul de sănătate prevede înființarea în zonele rurale a 800 de centre medicale comunitare, iar acest număr nu este întâmplător, se referă la numărul comunelor cu o populație de peste 4000 de locuitori, care ar putea să reprezinte, într-o primă etapă, nucleul dezvoltării unor servicii medicale în mediul rural.

Ne dorim și înființarea unor servicii ambulatorii de specialitate în cele 200 de orașe mai mici care nu sunt municipii, precum și regândirea celor deja existente. Centrele ambulatorii existente sunt pe lângă spitale, în număr de 150. Împreună cu cele 200, ar putea rezolva problema consulturilor, a investigațiilor paraclinice. S-ar remedia astfel și problema unităților de primiri urgențe din marile orașe, care sunt supraaglomerate, iar cetățenii nu beneficiază de servicii medicale de calitate.

În ceea ce privește gestionarea acestei pandemii, am spus mereu că trebuie să găsim soluții care să depășească cadrul politic. Ar trebui să se așeze la aceeași masă specialiști și poate și politicieni care să dezbată măsuri pentru pacienții din România, pacienți care nu au culoare politică, nu sunt nici de la PNL, PSD, USR. Există semnale care se referă la partea de prevenție, la dezvoltarea unei strategii de vaccinare. Acest consens politic se pare că există și sper că în cursul anului viitor vom putea trece cu bine peste această situație dificilă”, a declarat Alexandru Rafila.

Candidatul PSD pentru Camera Deputaților a tras și un semnal de alarmă legat de numărul de teste care se face în țara noastră.

”Capacitatea de testare este folosită insuficient. De câteva luni, am rămas la același număr de teste, 20.000-22.000, la care se adaugă 14.000-16.000 de teste la cerere. Când se dublează numărul de cazuri zi de zi, iar tu faci același număr de teste, este clar că avem o problemă. Trebuie să găsim soluții pentru pacienții COVID și în alte spitale, deși sunt supraaglomerate. Trebuie regândite spitalele multidisciplinare, adică să se identifice anumite zone, un pavilion, un e„-taj, în care să fie tratați pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Nu toți au nevoie de terapie intensivă.

Ca o constatare, a trecut vara și nu s-a organizat nimic. Am început organizarea școlilor în luna septembrie și ulterior am închis școlile, în ciuda recomandărilor și exemplelor din Uniunea Europeană, am închis piețele, deși nu existau argumente că ar fi reprezentat o sursă de infectare. Am aglomerat alte spații comerciale și am mărit riscul de transmitere. Avem de-a face cu o ”încetineală” administrativă și o insuficientă abordare rațională a unor chestiuni, care, dacă sunt rezolvate din timp duc la o viață mai apropiată de normalitate și nici nu impun introducerea unor măsuri mai dure”, a concluzionat Alexandru Rafila, candidat PSD la Camera Deputaților.