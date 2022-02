„Din păcate, ieri am avut o cifră record de infectări. Ce-i drept, am avut și un număr record de teste: 122.000. Azi avem 35.800 de cazuri din 110.000 de testări. Medicii de familie efectueză cam 10% din acestea, adică aproape 11.000 de teste. Două elemente ne încurajează. Numărul de persoane infectate internate în spital nu a crescut. Am avut doar 200 de cazuri la 40.000 azi, iar azi circa 450 de oameni au fost internați. La terapie intensivă avem 30-40 de cauri pe zi, cifră care nu pune probleme pentru asistența medicală. DSP-urile extind acest program de testare la nivelul unor centre dedicate spitalelor. Am început în București, cu succes, și ne extindem la nivelul țării. Oamenii trebuie testați și diagnosticați înainte, centrele încep să fie accesate în număr tot mai mare. Ieri au sosit și cele 50.000 de pastile de Molnupiravir, iar azi și mâine vor fi distribuite. Sperăm să reducem numărul de cazuri complicate și decese. Azi au fost înregistrate 107 decese. Vazând cifrele și discutând situația cu alți colegi, vedem că ne apropiem de o stabilizare a creșterii, iar de spătămâna viitoare vom avea un trend descendent și astfel să putem să anunțăm renunțarea la măsurile de restricții și să revenim la normalitate. Certificatul digital Covid pentru traversarea frontierei de stat va fi adopat, dar mai sunt câteva avize de luat, iar aici guvernul va emite OUG care să stabilească și condițiile. În interiorul țării vom lua o decizie ulterioară”, a declarat Alexandru Rafila.