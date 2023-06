Caravana Anti Mafia condusă de Anca Alexandrescu si echipa Culisele Statului Paralel ajung în județul Buzau.

CARAVANA ANTI MAFIA. Tentaculele Statului Subteran care s-au intins ca un cancer in toata tara sunt demascate la Realitatea PLUS de invitati de exceptie.

Vorbim despre unul dintre judetele cele mai bogate in resurse, dar care este tinut in saracie lucie de vechea gasca de baroni locali. Descoperiti si comuna care sta pe o comoara de 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, dar in care localnicii se incalzesc tot cu lemne, ca stramosii lor, dacii.

Tot in Buzau moare si ultima speranta a Agriculturii romanesti. Se pune lacat pe ultima statiune de cercetare care mai are seminte romanesti. Jafurile care au ingenuncheat tara trebuie oprite, iar noi facem primul pas! Va asteptam alaturi, ceasul penalilor ticaie! Nu ratați o campanie unică pentru mass-media din Romania. Caravana Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu. Joi, de la ora 18.00. Tic, tac, tic, tac.