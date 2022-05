Fostul deputat PSD aruncă bomba! Vladimir Dachi, afacerist pro-rus, i-ar fi spus că este se pune la cale un plan prin care trupele ruse vor „defila” la Chișinău, pe data de 12 iulie, și vor da jos guvernul.

„Vladimi Dachi tot încearcă să scape de mine. El și acoliții săi sunt deranjați de dezvăluirile mele. Mi-a spus că există un plan ca, pe 12 iulie, rușii să intre în Chișinău și să o dea jos pe Maia Sandu. Vladimir Dachi a avut întâlniri cu fostul președinte al Republici Moldova, Igor Dodon și cu fratele său. Cred că 30-40% dintre cetățenii moldoveni sunt sunt ruși ori rusofili. Acesta cred că este motivul pentru care Igor Dodon încă are aproape 30% în sondaje.

Vladimir Dachi este foarte apropiat de anumiți oficiali din Federația Rusă. Pe 9 mai, rușii au în plan să câștige Odesa. Este foarte relaxat cînd vorbește despre asta.

Nu pot să fiu alturi de un om care face bani din sânge și care înjură actuala guvernare. Am depus un denunț cu probe la mai multe oficialități dar și ambasadorului SUA la Chișinău.

Sâmbătă 30 aprilie, cineva cu un buletin cu numele meu a încercat să intre pe teritoriul Transnistriei. Am două surse din structuri operative care mi-au confirmat asta. Se dorea răpirea mea și, ulterior, să se spună că am fugit, pentru a se scoate acea consemnare de trecerea a mea a frontierei și să se spună că Rizea a mai încercat să treacă granița încă o dată.

Am și probe legat de ce am spus. Este un contract, de fapt o oferă. Vladimir Dachi are combinații cu armata rusă și mi-a solictat oferă de armament. I-am prezentat-o pe cea de la Romarm. Am stat lângă el să obțin cât mai multe informații pentru o structură operativă despre care nu pot vorbi. El poartă însemnele Z pe echipamentele de sport și pe mașină. Deci, este clar prorus. El își dorește foarte tare ca în 12 iulie să dea lovitura. De ce 12 iulie? Pentru că atunci a început al Doilea Război Mondial”, a declarat Cristian Rizea în emisiunea „100%”.