Procurorii DIICOT au găsit cocaină, canabis și ciuperci halucinogene la un festival de muzică electronică din Harghita. Procurorii au găsit drogurile după ce au percheziționat, miercuri, mai multe corturi, autorulote și mașini de pe raza comunei Gălăuțaș din județul Harghita. Au fost deschise mai multe dosare penale pentru trafic de droguri de risc și mare risc și deținere de droguri de risc și mare risc, fără drept, pentru consum propriu.

Comunicatul integral transmis de DIICOT:

La data de 17.08.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Harghita , împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizatei Târgu-Mureș și Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Harghita au efectuat mai multe percheziții domiciliare și auto, fiind vizate un număr de 26 de spații – autovehicule, autorulote, corturi – amplasate pe raza comunei Gălăuțaș, județul Harghita, în zona de desfășurare a unui festival de muzică electronică. În cauza existau indicii in sensul că mai multe persoane, participante la festival, cetățeni români și străini, sunt implicate in săvârșirea unor operațiuni privind circulația drogurilor.

Cu ocazia desfășurării activităților investigative au fost ridicate, de la un număr 15 persoane, 123 comprimate de diferite culori și forme, 15 timbre LSD, circa 39 grame hașiș, o cultură indoor de ciuperci halucinogene, diferite cantități de droguri de risc și mare risc (cocaină, ketamină, ciuperci halucinogene, muguri de canabis, țigarete confecționate artizanal cu canabis) și obiecte utilizate la traficul și consumul de droguri (grindere, minicântare electronice de mare precizie, pipe, vaporizatoare, pliculețe cu urme, seringi, diferite obiecte folosite pentru prizare).

Anterior desfășurării activității, sub coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Harghita polițiștii S.C.C.O. Harghita din cadrul B.C.C.O. Tg Mureș, cu sprijinul B.C.C.O Târgu-Mureș, I.P.J. Harghita și I.J.J. Harghita au realizat activități punctuale, ocazie cu care au fost prinse în flagrant 8 persoane (cetățeni români și străini), implicate în traficul și consumul de droguri, fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor aproximativ 50 de grame de muguri de canabis, 14 timbre LSD, aproximativ 12 grame de substanță pulverulentă cu privire la care exista suspiciunea ca ar fi amfetamină, 5 comprimate de ecstasy, aproximativ 3 grame de ketamină, 2 grame de rezină de canabis, 7 comprimate de diazepam, un minicântar electronic, 4 grindere, o pipă și 4 dispozitive pentru prizat.

La Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Harghita au fost înregistrate dosare penale in care se efectuează cercetări sub aspectul sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și deținere de droguri de risc și mare risc, fără drept, pentru consum propriu.