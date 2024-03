Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, marţi seara, după înfrângerea din amicalul cu selecţionata Columbiei, scor 3-2, că meciul a fost un test de maturitate din care jucătorii săi trebuie să înveţe.

„A fost un test util, cel mai important test pe care echipa naţională îl are sub comanda mea şi un test pe care mi l-am dorit. Am acceptat acest test în cunoştinţă de cauză, ştiam ce urma să întâlnim, o forţă mondială, o echipă completă. Şi nu întâmplător Columbia a bătut Germania, Spania, Brazilia. Aşa că pentru noi a fost un test util din care cu siguranţă învăţăm lucruri. Acest meci a fost un test de maturitate. Le-am spus băieţilor că trebuie să învăţăm din astfel de momente, să ne inspirăm, să ne verificăm unde suntem. Bineînţeles că nu sunt mulţumit de rezultat, dar sunt mulţumit de eforturile depuse şi de faptul că echipa dă mereu tot ce are mai bun indiferent de adversar”, a afirmat Iordănescu la postul Digisport.

„Am tratat meciul ca un test pentru că am schimbat mult echipa, am dat minute pentru că am vrut să vedem mai mulţi jucători şi să experimentăm nişte lucruri. Ne-am asumat. Mă bucur totuşi că echipa nu a cedat şi ca de fiecare dată nu a renunţat şi a dat tot ce a avut mai bun. Ar fi trebuit să avem mai multă încredere, mai mult curaj, în special în prima repriză. Pentru că atunci când primeşti gol în minutul 5 te scutură un pic din punct de vedere emoţional. Îmi doresc mai multă claritate, mai multă mişcare, mai multă siguranţă la pase. Să ţinem mai mult de minge, fiecare să îşi asume că nu pierde mingea. Pentru că adversarul de azi a reacţionat foarte bine atunci când noi am pierdut acele mingi. În repriza a doua a fost însă altceva, cei de pe bancă au intrat cu încredere, au marcat şi au mai avut ocazii. Dacă apelăm la statistică, noi cu Columbia am finalizat de 4 ori pe spaţiul porţii, în timp ce Brazilia, Germania şi Spania au şutat de maximum 3 ori. Nu e întâmplare, dar e un test util”, a adăugat selecţionerul.

El a subliniat că jucătorii din străinătate care nu evoluează la cluburi trebuie să facă eforturi pentru a se impune.

„În următoarea perioadă marea provocare pentru băieţi, cei care au probleme la club, este să se impună. Nu poţi să ţii nivelul la astfel de jocuri dacă nu poţi să alergi, nu poţi să câştigi dueluri. Cu mici excepţii, iar Ianis Hagi a fost o excepţie azi. El a intrat foarte bine meciul trecut şi a intrat excelent acum. A adus personalitate în joc şi a şi marcat. Am stat azi-noapte până târziu cu staff-ul şi ne-am gândit, pentru că doream să începem cu el. Dar ne-am gândit la ce riscuri sunt, a jucat acum 4 zile 20 de minute, iar în campionat în ultima perioadă doar câte 3-4 minute sau nu a jucat. L-am folosit la Bucureşti, iar acum dacă îl băgam de la început nu ştiam cum reacţionează, aşa că am preferat să îi dăm minute în repriza a doua şi până la urmă a intrat bine. Dar e altceva când joacă. Pe Man l-aşi fi folosit din primul minut, dar am vrut să îi dăm minute şi lui Moruţan, aşa cum am vrut să îl vedem şi pe Nedelcearu, şi pe Opruţ. Horaţiu Moldovan la fel a dat tot ce are mai bun azi, dar trebuie să meargă la club şi să se lupte, să se impună. Avem încă prea puţini jucători la un nivel foarte bun. Nu mă bucură că unii au mers la mai bine dar joacă mai puţin. De Radu Drăguşin avem nevoie să se impună şi să devină o certitudine. Pe el l-am schimbat pentru că la pauză s-a simţit puţin încărcat, aşa e când nu joci, organismul reacţionează. De aceea spun că au nevoie de minute şi când au minute atunci vom avea o altă perspectivă. Şi eu vă asigur că naţionala României este în creştere şi poate să facă o figură chiar frumoasă la European”, a explicat Iordănescu.

Antrenorul a menţionat că se aştepta ca Ucraina să învingă Islanda în play-off şi să devină astfel adversara României în Grupa E la EURO 2024.

„Ucraina mă gândeam că are prima şansă pentru că e o echipă valoroasă, cu jucători de nivel foarte bun, care joacă la cluburi, care au continuitate. Dacă până acum ne-am concentrat pe Slovacia şi Belgia, de acum vom începe culegerea de informaţii şi date despre Ucraina. Trebuie să îi studiem cât mai bine şi să luăm deciziile corecte în perioada care urmează”, a precizat Iordănescu.

România a încheiat o serie de 12 meciuri consecutive fără înfrângere (golaveraj 22-6). Ultimul eşec data din 17 noiembrie 2022, 1-2 cu Slovenia, tot într-un meci amical.

Selecţionata condusă de Edward Iordănescu a înregistrat un egal, 1-1 cu Irlanda de Nord la Bucureşti, şi un eşec, 2-3 cu Columbia la Madrid, în primele sale meciuri de pregătire pentru EURO 2024 (14 iunie-14 iulie), la care va întâlni echipele Belgiei, Slovaciei şi Ucrainei.

