Bilantul deceselor exploziei de la Crevedia este in crestere. Marti dimineata a fost anuntat decesul unui al pacient internat intr-una dintre unitatile medicale din Capitala. Vorbim despre un cetatean nepalez, angajat al statie GPL care functiona ilegal in Crevedia. Barbatul avea arsuri pe cea mai mare parte a corpului, pronosticul medicilor in cazul sau fiind inca de la inceput rezervat.

Inca o persoana internata intr-un spital din Capitala cu rani provocate de exploziile din Crevedia a murit. Vorbim despre un barbat nepalez care avea arsuri pe 95% din suprafata corpului.

Pronosticul medicilor in cazul sau a fost unul rezervat pe toata perioada internarii. In plus, starea sa de sanatate nu ii permitea transportul in strainanante.

Victima este unul dintre angajatii statiei GPL care functiona ilegal la Crevedia. Acesta se afla in statie in momentul producerii deflagratiei.

„În cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar Arseni” București încă unul din pacienții aflați în stare foarte gravă de la începutul internării și care avea un prognostic rezervat. Acesta era de origine nepaleză și avea arsuri de peste 90% din suprafața corporală.

Adresăm condoleanțe familiei”, este mesajul transmis, marti dimineata, de Ministerul Sanatatii.