Dan Alexa speră într-un meci bun, mâine, contra celor de la FK Csikszereda. Antrenorul de la FC Braşov speră să obţină o nouă victorie, după cea de săptămâna trecută, cu Viitorul Pandurii Trgu Jiu. Chiar dacă jucătorii harghiteni stau mai bine din punct de vedere al forţei, Dan Alexa speră ca prin determinarea jucătorilor săi să întoarcă meciul în favoarea lui.

“Un joc foarte important împotriva unei echipe care și-a anunțat clar intenția de promovare. Au și toate condițiile la dispoziție pentru a-și atinge obiectivul. O grupare formată din jucători puternici, cu un lot numeros. O echipă grea. Noi venim după o victorie importantă la Târgu Jiu. Esențial este să avem constanță, să legăm victoriile. Ciucul este o echipă de forță, stă mult mai bine fizic decât noi. Pentru noi este important să avem dinamică, să le punem probleme și să fim determinați. Am așteptări de la jucătorii mei să aibă aceeași dorință ca la Târgu Jiu și să fie motivați pentru jocul acesta. Deja suntem aproape la jumătate campionatului și orice meci este foarte important. Trebuie să păstrăm momentele bune pe care le-am avut până acum.”, spune Dan Alexa, antrenorul celor de la FC Braşov.

Pentru meciul de mâine, Dan Alexa nu se poate baza pe Tomislav Sorsa, care face încă recuperare în Croaţia după o accidentare, Yanis Mbombo, accidentat şi el, dar şi Alexandru Tudor Saim, care îşi ispăşeşte ultima etapă de suspendare. Chiar dacă nu se poate baza pe ei, Dan Alexa speră că cei care vor intra în teren vor fi motivaţi şi vor continua forma bună din meciul de la Târgu Jiu.

“Mă bucur că am marcat trei goluri la Târgu Jiu. Aceasta a fost principala noastră problemă. Am avut foarte multe situații de a marca, dar nu am concretizat aceste ocazii. Ciucul este un club foarte organizat, foarte serios, îi cunosc foarte bine. Investesc foarte mult și în Academie. Anul trecut au pierdut play-off-ul în ultima etapă, cu noi, dar ce a fost anul trecut nu mai contează. Au lotul schimbat față de anul trecut, au adus jucători noi, au schimbat și sistemul începând cu meciul de la CSA. Cred că aceasta este problema lor, lipsa omogenității. Capitol la care suferim și noi. Ceea ce știu clar este că își doresc foarte tare play-off-ul și fac totul pentru a ajunge acolo.”, a completat Dan Alexa.

Meciul va avea loc vineri, 14 octombrie, de la ora 16.00, pe Stadionul Tineretului. Preţul biletelor pentru această paridă este de 10 lei la tribuna a 2-a şi 50 de lei la tribuna oficială.

Cei care nu pot ajunge la meci îl pot urmări la TV. Partida va fi difuzată pe Digi Sport 1, Orange Sport şi Prima Sport.