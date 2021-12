Florin Cîțu – președintele PNL și fost premier a reacționat după ce ministrul Finanțelor – Adrian Câciu a anunțat că a demarat mai multe acțiuni de audit la minister.

„Am văzut și eu declarațiile. Am auzit și discuții despre audit. Mi-a adus aminte de Liviu Dragnea, care vorbea de o gaură imaginară. Ce este deranjant sunt insinuările venite de la PSD, pentru că sunt într-o coaliție de guvernare. Pun astfel de declarații pe seama euforiei că au intra la guvernare.

Florin Cîțu spune că nu a dat un cec în alb PSD.

„Nu am făcut alianță, ci coaliție! De ce am făcut acest compromis? Nu este un cec în alb. Când a fost demis Stelian Ion din Guvern am cerut celor de la USR să revină în coaliție. Ei au semnat o moțiune de cenzură cu AUR. Apoi, au semnat moțiunea PSD. Primii cu care am discutat au fost cei de la USR, după picarea guvernului. La nici 24 de ore, după ce am spus că putem reface coaliția, președintele USR a ieșit public și m-a atacat și pe mine, și pe Klaus Iohannis. Apoi, am mers în partid și am cerut mandat pentru a face coaliție cu PSD”, a spus Florin Cîțu, joi seara, la un post TV.

Sursa: Realitatea Din PNL