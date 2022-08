Noi dezvăluiri despre mafia din jurul baronului de Ilfov – Hubert Thuma, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu.

Mihai Betelie, procurer-șef la Sectorul 4 din Capitală, și-a făut o firmă de deșeuri și i-a cerut lui Hubert Thuma să identifice un spațiu pentru depozitarea deșeurilor și să îi faciliteze intrarea la un primar din Ilfov la care să ajungă donate niște utilaje de un prieten de-al său, pe care, ulterior, să le preia firma acestuia. Hubert Thuma susține că nu a știut și că și-a dorit doar să ajute Primăria, numai că, în discuțiile cu Mihai Betelie, se știa că acele utilaje nu vor tranzita Primăria decât o singură zi, urmând să ajungă la firma lui Mihai Betelie.

„Deliberând asupra apelurilor de fata

In baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1.1. Prin Sentinta penală nr. 1039 din 22 noiembrie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 3446/1/2013 al Inaltei Curţi de Casate şi Justitie, sectia penală, în baza art. 25 C. pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (2) C. pen. şi art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen., a fost condamnat inculpatul B.M. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru instigare la infractiunea de folosire a influentei sau a autorităţii de către o persoana cu functie de conducere intr-un partid, in scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Ca pedeapsă accesorie, s-a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a şi lit. b) C. pen, conform art. 71 C. pen. In baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea conditionată a executarii pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de incercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit conform art. 82 C. pen.

In temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C. pen. a căror nerespectare are ca urmare revocarea beneficiului suspendärli conditionate a executării pedepsei.

Conform art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării conditionate a executarii pedepsei inchisorii s-a suspendat executarea pedepsei accesorii

S-a constatat că inculpatul B.M. a fost reţinut timp de 24 de ore la data de 19 ianuarie 2012 şi arestat preventiv in perioada 26 ianuarie 2012 – 15 mai 2012

In baza art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (2) C. pen. şi art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. a fost condamnat inculpatul T.H.P.Ş. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infractiunii de folosire a influentei sau a autorităţii de către o persoana cu functie de conducere intr-un partid, in scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Ca pedeapsă accesorie, s-a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a ll-a şi lit. b) C. pen, conform art. 71 C. pen. In baza art. 81 C. pen. S-a dispus suspendarea conditionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit conform art. 82 C. pen.

In temeiul art. 359 C. proc. pen. S-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C. pen. a căror nerespectare are ca urmare revocarea beneficiului suspendarii condiționate a executarii pedepsei. Conform art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării conditionate a executării pedepsel închisorii s-a suspendat executarea pedepsei accesorii In temeiul art. 139 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 145 C. proc. pen., a fost revocată măsura preventivă a obligarii de a nu părăsi tara dispusă față de inculpatul T.H.P.S..

In baza art. 191 alin. (2) C. proc. pen. a fost obligat inculpatul B.M. la plata sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 400 lei, reprezentand onorariul apărătorului desemnat din oficiu se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

In baza art. 191 alin. (2) C. proc. pen. a fost obligat inculpatul T.H.P.Ş. la plata sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate in procesul penal, din care suma de 200 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei”, se arată în Decizia nr.24/2014.