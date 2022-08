Ieri, 8 august, jandarmii din Harghita au fost parte a unui proiect amplu, al cărui scop e de a conecta copiii cu natura, pentru a le asigura o dezvoltare cât mai armonioasă, fiind invitați în cadrul Taberei Exploratorilor, acolo unde Șerban Copoț și instructori profesioniști îi învață pe copii ce înseamnă camaraderie, încredere în propriile forțe, independență de tehnologie și mai presus de toate, dragoste pentru natură.

Și totul a pornit de la un simplu telefon, primit într-o zi în centrala telefonică, prin care eram anunțați că în Izvoru Mureșului este organizată o tabără de copii, iar organizatorul ar fi auzit de la oamenii locului că ar umbla pe acolo și urșii. Și de aici s-a înfiripat idea de a „descinde” în mijlocul lor și nu doar de a ne limita la câteva sfaturi oferite prin telefon.

Am alcătuit o echipă formată din 4 jandarmi și câinele de serviciu Blacky, pregătiți să le vorbim despre ce pot face ei, copiii, dar și adulții, pentru ca toată tabăra să fie despre ce le-au pregătit organizatorii și nu despre riscul de a se întâlni cu ursul, mai ales că multe dintre activitățile taberei se desfășoară în aer liber.

Dar ne-am convins că, precum se spune, planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg și că cei mici sunt într-adevăr exploratori, pentru că am fost asaltați de multe întrebări adresate de către aceștia. Însă am făcut față tirului de întrebări venit din partea celor 44 de mici exploratori. Și întrebările au vizat o sferă largă de interes, pornind de la dotarea noastră, la rolul câinelui de serviciu adus acolo, la modul de comportare în pădure, mai ales în prezența animalelor sălbatice, până la rolul nostru ca instituție aflată în slujba cetățenilor.

Drept recompensă pentru modul în care au interacționat cu noi, copiii au avut posibilitatea de a interacționa și cu Blacky (Siz-numele de identificare), câinele antrenat pentru căutare-salvare în mediul natural. Bine, oricum le-am fi oferit această posibilitate!

Ne-am fi dorit ca timpul să nu se scurgă atât de repede, dar el curge. Iar ora târzie, activitatea debutând după ora 19:00, ne-a făcut să-i lăsăm pe tinerii exploratori să se bucure de muzică și distracție și mai ales de o odihnă binemeritată, pentru a se bucura la maxim de activitățile pregătite pentru astăzi de către organizatorii taberei.

Am plecat de acolo cu bateriile încărcate, dar mai ales cu promisiunea că la anul ne vom implica mult mai amplu în activitățile taberei.