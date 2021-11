Victorie extrem de importantă pentru juniorii U16 de la FC Braşov în Liga Elitelor. Brașovenii au reușit să se impună cu scorul de 1-0 în meciul disputat acasă contra celor de la AFK Csikszereda Miercurea Ciuc.

După acest rezultat, juniorii noștri s-au distanțat în fruntea clasamentului, asta pentru că adversarii de astăzi erau pe locul 2 înaintea acestei etape. Meciul a fost controlat în totalitate de brașoveni care au ratat și câteva ocazii bune pe lângă golul marcat de Pandele.

“A fost o victorie foarte importantă pentru noi, o victorie muncită și meritată. Băieții au fost concentrați și au respectat indicațiile noastre. Am controlat meciul încă de la început. Pe lângă gol am mai avut 2-3 ocazii de gol, iar în repriza a 2-a am gestionat foarte bine rezultatul și am ieșit învingători de pe teren. Îi felicităm pe toti băieții. Mai avem două meciuri până la pauza de iarnă, continuăm să ne pregătim la fel de bine pentru că ne așteaptă un meci foarte greu. Trebuie să fim pregătiți foarte bine din toate punctele de vedere„, au spus la finalul meciului Ionuț Mitroi și Marian Cristescu, antrenorii de la Under 16.

Brașovenii au început acest meci cu următoarea formulă: Chiriac, Cioriia, Marco Popescu, Ciucă, Dascălu, Lazăr, Oprea, Sezer, Sebastian Racz, Moroe și Pandele. Rezerve penteu această partidă au fost: Cojocaru, Chelaru, Galliano, Sebastian Popescu, Vajoi, Răuță, Bogdan Racz, Dima și Andon.

Etapa viitoare, juniorii brașovenii joacă în deplasare, la FC Bacău, o altă echipă cu care ne luptăm pentru primul loc.