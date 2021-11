Liviu Dragnea vorbește la Realitatea PLUS, din nou, și face noi dezvăluiri care cutremură întreaga clasă politică.

Liviu Dragnea este invitatul Ancăi Alexandrescu la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea:

Liviu Dragnea: Am tresarit cand ati spus ca cineva a spus ca de ce ma tot chemati. Am mai fost aici acum 2 luni, aici inca mai pot sa vin, la celelalte televiziuni NU. De ce ma opresc? La Antena si la RTV nu ma primesc, asa li s-a spus de la domnul Ciolacu si Helvig. Nu exista institutie de presa in Romania in care SRI-ul sa nu fi fost implicat sau sa nu aiba influenta.

Liviu Dragnea despre Eduard Helvig si SRI

Problema asta a modului cum SRI-ul s-a raportat si se raporteaza in continuare la viata partidelor, la activitatea partidelor, la formarea Guvernului, la numirea secretarilor de stat, directorilor, inspectorilor, modul asta de abordare este principala cauza care a facut ca Romania sa fie in situatia in care este astazi, cu o economie care gafaie, cu o sarabanda a preturilor, cu divizare a societatii, cu lipsa din ce in ce mai acuta a capitalului romanesc in mediul de afaceri in tara noastra, cu dezvoltarea fara limita a lacomiei companiilor straine si recunosc ca eu am sperat, cunoscandul pe Eduard Helvig inainte de a fi director SRI, colaboram foarte bine, atunci parea un om normal si cu o abordare normala. Acum nu stiu daca era sincer sau nu dar era suparat de cum ne urmarea SRI-ul si cum se implica SRI-ul la vremea cand erau Coldea si Maior.

Se pare ca atata timp cat la Cotroceni e un presedinte caruia ii place modul total nedemocratic, neconstitutional si cu o certitudine de dictatura, SRI-ul nu numai ca revine in matca constitutionala si dimpotriva se dezvolta, ca si alte servicii. Din pacate, si acum se intampla acelasi lucru.

Parvulescu, presedintele PNL Teleorman era cu team Orban, brusc a fost pus sub control judiciar de DNA, peste 2 zile in echipa castigatoare a lui Citu.

Nu se mai feresc, a inceput sa le placa sa fie vazuti ca instrumentele unei dictaturi, ca instrumentele unei politii politice in Romania. Asta se intampla astazi, se bazeaza pe faptul ca in Romania incepe sa se instaleze o apatie, din pacate, au urmarit ca romanii sa fie din ce in ce mai saraci, din ce in ce mai nervosi si tulburati, afectati de grija zilei de maine, din ce in ce mai dezbinati, pentru ca sa fie mult mai usor de condus pentru ca o societate care devine prospera si in care cetateanul nu mai are grija zilei de maine, e mai bine financiar, e foarte greu de manipulat si mintit pe cand asa e zumzaiala continua, s-a banalizat incalcarea constitutiei, discutiile despre faptul ca democratia nu mai exista in Romania, s-a banalizat cenzura asupra presei.

Din ceea ce stiu eu, atat cat stiu, un popor nu poate fi unit decat de catre dragostea de tara, altceva nu-i poate uni.

Eduard Helvig, vizita la Viorica Dancila:

Eu i-am zis si ei atunci si nu numai atunci: va fi imbrobodita de aceste servicii, si de Helvig si de ceilalti, si de presedinte, i-am zis ca face o mare greseala ca se sfatuieste cu ei pentru ca nu vor sa sprijine Guvernul sau pe ea personal. Ea mi-a spus ca nu se vede cu el, a fost o situatie penibila. Nici nu m-a mirat.

Acest Stat Paralel nu poate exista fara implicarea nelegala a tuturor. Nu exista institutie publica in aceasta tara in care SRI sa nu aiba niste oameni.

Liviu Dragnea despre controlul Parlamentului asupra SRI:

Comisia de control a SRI din Parlament este o rusine, ca si comisia de control a SIE, SPP si asa mai departe, niste rusini politice parlamentare, civice, nu e niciun control real asupra SRI-ului. Toti sunt ingroziti sa nu supere SRI-ul si sunt ahtiati sa isi faca o relatie, sunt rupti de realitate.

Comisia este o pacaleala, nu controleaza absolut nimic, nu au curaj sa ceara, sau daca cer li se spune dinainte ce sa ceara si cum sa formuleze solicitarea, batista e pusa in totalitate pe tambalul SRI.

La un moment dat s-a frant… credinta cu care Claudiu Manda pornise la drum pentru a aduce la cunostinta publicului…acele audieri au ramas nepublice, vorbim de documente…Sunt foarte multe documente. A venit la mine in birou reprezentantul USR din comisia respectiva rugandu-ma sa-l conving pe domnul Manda sa mearga comisia in control la sediul SRI, nu puteam sa fac asta. Nu pot sa critic modul de implicare si actiune al SRI-ului si eu sa am la randul meu o implicare acolo unde nu e cazul. Cred ca a fost speriat (Claudiu Manda), poate el, poate Olguta Vasilescu. Nu am mai vorbit cu el absolut deloc, cu Olguta am tinut legatura.

Domnul Manda am inteles ca e in structura restransa de conducere la noul PSD. Nu stiu ce negociaza ei, ca ei nu negociaza nimic, primesc de la Iohannis mutarile in plic. E doar asa ca sa zica lumea ca negociaza.

Liviu Dragnea despre preferintele SRI pentru anumite persoane:

Va pot spune un nume cu care nu era de acord Helvig: Gabriel Vlase. Aparuse ideea ca Gabi Vlase sa mearga la Ministerul de Interne, eu promitand ca o sa-l sprijin sa mearga la SIE si am reusit sa ma tin de cuvant cu toate ca nu merita. Helvig avea o mare problema cu Vlase, habar nu am de ce.

Eu nu stiu acum toata conducerea din noul PSD, nu m-a interesat foarte tare, doar ce mai vad din cand in cand. Toti sunt agreeati de SRI.

Legaturile lui Dincu cu SRI

Adrian Nastase l-a adus impreuna cu Rus si cu domnul Vasile Puscas. Acum a fost adus de Ciolacu in conducerea PSD, domnul Dincu. Cine a fost intr-un serviciu secret gen SRI, este pana la moarte acolo. Coldea, Maior. Oamenii acestia nu vor rupe niciodata legaturile cu Serviciul de Informatii. Exista si acum o retea de fosti activisti SRI, oameni de buna credinta, cu care Coldea se lauda mereu ca influenteaza. Il tine si il hraneste si pe Vasile Dincu.

Am pus mai multe conditii in Guvernul Ciolos. Ciolos venise cu o hartie si am spus ca nu putem sa mergem cu asa ceva in Parlament. Una din conditii a fost sa nu se desfiinteze PNDL-ul. Sunt programe care ajuta comunitatile locale, inca e nevoie. Conditia a fost sa fie cineva acolo care nu e din partea lui Ciolos sau Iohannis si Vasile Dincu nefiind membru PSD, practic am fortat.

A fost in vacante, am fost in multe locuri cu Vasile Dincu, am crezut un timp ca imi este foarte bun prieten, se pare ca cine este intepat, virusat cu virusul asta al Serviciilor, la un moment dat ajunge la o linie peste care nu trece.

Eu am fost condamnat de 2 ori fara dovezi, dovada 0, nici macar o suspiciune, dar hai sa discutam despre niste lucruri: SRI este in clubul de la Berna, clubul serviciilor de informatii, au legaturi foarte stranse cu BND-ul german, cu serviciul secret francez si cu CIA, cel putin astea 3 importante. Credeti ca vreo companie straina mare care are o problema in Romania nu vorbeste cu ambasada si ambasada nu vorbeste cu aceste Serviciu Secret Roman daca nu reusesc sa faca ceva cu ministri?

In momentul in care o Ambasada, o alta tara te decoreaza si nu esti un pictor, un om de cultura, un scriitor, un activist civic, ceva de genul asta, ci un functionar al statului, si intr-un serviciu secret sau in procuratura, atunci cand acest stat decoreaza, decoreaza pentru un lucru bun facut Romaniei sau acelui stat? Adica sprijinirea intereselor acelui stat.

Ce implicare au Serviciile în criza politica actuala

Dorin Iacob: Exista persoane din PSD care prin ceea ce vi s-a sugerat ca presedinte al partidului sunt ingrijiti de acest Serviciu.

Toata conducerea restransa este acolo. Eu vorbesc, imi asum ce spun, despre tradare si tradatori la cel mai inalt nivel, nu de acum. Interesele cetatenilor romani, ai oamenilor de afaceri din Romania sunt puse in pamant si tradate si de catre SRI, si de catre presedintele Romaniei, de guvernele care au fost. Vor sa continue acest gest de tradare. Legile sunt foarte importante, dar e vorba acum. E foarte complicat mecanismul, nu putem vorbi doar despre SRI.

Anca Alexandrescu: De ce n-ati vorbit despre astea atunci?

De ce sa vorbesc? Atunci voiam sa fac.

SRI, prin Ghita, a facut ca Crin Antonescu sa iasa din USL.

De ce l-a pus pe Grindeanu premier?

Nu era marioneta atunci. Nu era marioneta mea. Niciun premier nu a fost. Anca a fost cu mine, poate sa spuna: a simtit de la mine vreodata o atitudine de marioneta? Ei au predat PSD lui Iohannis. Ce spun romanilor care i-au votat? Ca voturile lor au fost pentru Iohannis si PNL.

Sursa: Realitatea Din APP