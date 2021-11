Epidemiologul Octavian Jurma spune că vârful pandemic în România a fost complet nestânjenit. Acesta preconizează că abia pe la jumătatea lunii decembrie situaţia se va îmbunătăți semnificativ în spitale.

„Din fericire am depășit vârful valului 4. Din nefericire, l-am depășit fără să luăm nicio măsură pentru a-l coborî, astfel încât am avut pentru prima dată în Europa un vârf pandemic complet nestânjenit. Coborârea de acum este una tot accelerată. Asta înseamnă că vom coborî sub 10.000 pe zi chiar în această săptămână, iar pănă la sfârșitul lunii vom coborî sub acest prag de 5.000 de cazuri pe zi, iar după două săptămâni spitalele vor începe să respire. Pe la jumătatea lunii decembrie situaţia se va îmbunătăți semnificativ în spitale.

Numărul de cazuri sperăm să coboare sub 2.000, astfel încât de sărbători media în România să coboare înaintea sărbătorilor de iarnă. Singurul lucru care poate să ne scoată real din acestă curbă descendentă este factorul politic pentru că continuarea ratei de vaccinare în ritmul prezent este critică pentru o scădere rapidă a numărului de cazuri, altfel există riscul să ne stabilizăm pe un tablou constant, adică pe un număr de cazuri relativ constant şi ar fi foarte grav pentru că în continuare secțiile ATI ar fi aglomerate”, a spus epidemiologul Octavian Jurma, potrivit realitatea.net

Sursa: Realitatea de Bucuresti