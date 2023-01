Dacă în anul 2021 s-au înregistrat 503 apeluri de semnalare a prezenței urșilor în apropierea zonelor locuite, în anul 2022, la nivelul Dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita au fost primite 311 apeluri prin intermediul SNUAU 112.



Ca și număr de apeluri, dacă ne referim la anul 2022, putem spune că acestea au scăzut față de anul 2021. Dacă în 2021 au fost primite un număr de 503 apeluri la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita, în anul 2022 am înregistrat 311 de apeluri. Ca și în anul 2021, cele mai multe au fost înregistrate din stațiunea Băile Tușnad, adică 27, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă față de anul 2021, când am înregistrat peste 150 de apeluri de urgență. În anul 2022, pe locul doi ca număr de apeluri se situează orașul Borsec, de unde au fost primite un număr de 20 de apeluri.

Ca răspândire teritorială, în referire la anul 2022, la fel ca și anul 2021, cel mai ușor ar fi să enumerăm de unde nu am primit apeluri. Adică dacă vorbim de bazinele Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni și Toplița, nu există zonă din care să nu fi primit apeluri de urgență.

Dacă ne referim la mijloacele folosite de către noi pentru îndepărtarea urșilor în afara localităților, până la ora actuală am folosit, în mod gradual, următoarele mijloace:

– dispozitive sonore și luminoase;

– dispozitive de emitere a zgomotelor(petarde);

– sprayuri special destinate pentru animalele sălbatice.

De regulă, intervențiile noastre s-au oprit aici. Avem în dotare și putem folosi la nevoie, dar până acum nu a fost cazul, arme cu gloanțe de manevră, așa zisele gloanțe oarbe, cartușe fără glonț și arme de vânătoare cu gloanțe de cauciuc. Jandarmii harghiteni nu au fost nevoiți să folosească pe timpul intervențiilor arme de foc.

Cea mai mare problemă a noastră a rămas și în anul 2022 curioșii, care „profitând” de primirea semnalelor Ro-Alert vin la fața locului pentru a fotografia sau filma animalele sălbatice, ceea ce îngreunează intervenția colegilor, deoarece aceștia nu mai trebuie să fie atenți doar la animalul sălbatic, ci să asigure și protecția curioșilor, a celor care își riscă viața lor și a echipelor de intervenție inutil.

Pe lângă intervențiile pentru îndepărtarea urșilor în anul 2022 am înregistrat și două intervenții mai deosebite.

Astfel, în luna iulie am fost solicitați să intervenim pentru a ajuta un cerb ce părea rănit, aflat în curtea unui imobil din cartierul Jigodin, municipiul Miercurea Ciuc.

Printr-un apel la 112, o femeie ne semnala prezența unui cerb în curtea ei, care din cele relatate de către apelantă, părea rănit și nu voia să plece.

Jandarmii care au ajuns acolo au constatat însă, că animalul nu este rănit, ci doar coarnele sale sunt încurcate în cablurile de la un gard electric dezafectat. Cu grijă, jandarmii au eliberat cerbul de firele în plus și l-au condus pe poarta proprietății înapoi spre libertate.

Datorită celor relatate pe timpul apelului, colegii din dispecerat au luat legătura și cu un medic veterinar, dar intervenția acestuia nu a mai fost necesară.

În luna septembrie, a sosit la dispeceratul inspectoratului un apel mai puțin obișnuit, un cetățean din Odorheiu Secuiesc reclamând prezența unei păsări de mari dimensiuni în curtea proprie. Jandarmii au constatat că este vorba despre o pasăre EMU și au solicitat sprijinul unui medic veterinar. În scurt timp, la fața locului și-a făcut apariția și proprietarul de drept al păsării, acesta transportând-o în siguranță la ferma proprie.

În toate cazurile în care am fost solicitați, patrulele au mai rămas în zonă pentru o perioadă, pentru a se asigura că pericolul nu mai este iminent. Echipa de intervenție este formată, în conformitate cu prevederile Legii 197/2022, pentru aprobarea OUG 81/2021, din primarul/viceprimarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul, desemnat în comitetul local de situații de urgență, personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului care a încheiat contract de prestări servicii de permanență/ intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială și un medic veterinar.

Este recomandat ca, de fiecare dată când sunt martori ai unor astfel de situații, să sune la 112, să nu încerce să intervină, să nu hrănească animalele sălbatice, să aibă grijă unde depozitează resturile menajere şi să nu se apropie de urși pentru a-i filma sau fotografia.

APELURI 112:

Anul 2017- 29

Anul 2018- 54

Anul 2019- 111

Anul 2020- 200

Anul 2021- 503

Anul 2022- 311