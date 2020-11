Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc a prezentat presei spitalul modular amplasat în fața clădirii principale al spitalului. Cu cele 20 de paturi aflate aici se mărește capacitatea de îngrijire al spitalului.

”Spitalul județean nu este spital-Covid, suntem spital de urgență și trebuie să asigurăm îngrijirea proprie și a pacienților care se prezintă la noi cu alte afecțiuni. Cu câteva luni în urmă am creat zona tampon în interiorul spitalului, dar având în vedere creșterea numărul pacienților, mai ales numărul pacienților infectați cu SarS-CoV-2, am considerat că este mai sigur ca zona tampon să fie scos din clădirea spitalului. Cu ajutorul Consiliul Județean așa am început amplasarea acestui spital modular. Deocamdată păstrăm funcționale și zonele tampon din interiorul spitalului. Aici vor fi internați pacienții care se prezintă cu diferite afecțiuni, dar și cu suspiciunea infecției SarS-CoV-2, aici începem tratamentul, efectuăm investigațiile necesare și după rezultatele primite pacienții for fi transferați la Șumuleu sau pe alte secții a spitalului” – a prezentat dr. Konrád Judit, managerul spitalului.

Borboly Csaba, președintele Consiliul Județean Harghita a accentuat, consiliul județean vine în sprijinul spitalului în solicitările instituției, pentru ca locuitorii județului să primească toate serviciile sanitare în județ. A prezentat, pentru realizarea spitalului modular cea mai bună soluție a fost închirierea containerelor, pentru care se plătește a chirie lunară de 2 900 euro. La această sumă se adaugă suma de 11 960 euro pentru livrarea și asamblarea containerelor și atunci, când nu va mai fi nevoie de acestea, o sumă de 9 525 euro pentru demontare și retur.

Ion Proca, prefectul județului Harghita a spus, dezvoltarea acestui spital a devenit un reper în ultimii ani. ”Sunt sigur că domnul ministru Nelu Tătaru, împreună cu guvernul României vor fi partenerii noștri în definitivarea aici, la Miercurea Ciuc a unei dintre punctele de referință în sistemul medical românesc. Consider, că spitalul trebuie ajutat pentru atinge categoria a 2-a, cea ce am solicitat deja și o să revenim cu această solicitare” – a declarat prefectul județului.

Sursa text și foto: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc