Accident feroviar grav la Miercurea Ciuc: o mamă a murit, iar patru oameni, printre care trei copii, au fost răniți

Un accident feroviar a avut loc duminică după-amiază în Miercurea Ciuc, unde o căruță în care se aflau mai multe persoane a fost lovită de un tren. În urma impactului, o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite, dintre care trei sunt minori.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, ambulanțe și un elicopter SMURD.

Una dintre victime era decedată la sosirea salvatorilor. Un adult rănit a fost transportat la spital, iar cei trei copii au fost evaluați medical la locul accidentului. Ulterior, unul dintre minori a fost preluat de elicopterul SMURD.

Accident grav la Miercurea Ciuc. Bebeluș, preluat de elicopterul SMURD

Accidentul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferată, pe o arteră secundară. Trenul circula pe ruta Siculeni - Brașov. Traficul feroviar pe magistrala CF 400 a fost oprit temporar în zona Miercurea Ciuc, urmând să fie reluat după ora 18:30, potrivit autorităților.

La intervenție au participat trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc, cu autospeciale de stingere, descarcerare și transport victime multiple, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Harghita. Cercetările sunt în curs pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.