Alertă de vreme extremă în județul Suceava. Mesaj de avertizare trimis de prefectură - VIDEO
Județul Suceava se confruntă, joi dimineață, cu un episod sever de iarnă
Județul Suceava se confruntă, joi dimineață, cu un episod sever de iarnă, marcat de ninsori abundente în mai multe zone și precipitații moderate în restul teritoriului. În acest context, Prefectura Suceava a emis un mesaj de avertizare către populație, recoamndandu-le oamenilor să nu plece la drum dacă nu este neapărat nevoie.
Autoritățile recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt strict necesare, având în vedere condițiile dificile de trafic și vizibilitatea redusă. „În situațiile în care deplasarea este absolut indispensabilă, îi rugăm pe toți participanții la trafic să manifeste maximă prudență și vigilență, adaptând viteza și conduita la condițiile de drum”, se arată în comunicatul prefecturii.
Potrivit informațiilor oficiale, toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate în teren și acționează la capacitate maximă. Prefectura subliniază că nu există utilaje retrase sau inactive, iar în ciuda intensității ninsorilor, niciun drum din județ nu este închis circulației la această oră.
Autoritățile atrag atenția că blocajele în trafic pot afecta ritmul intervențiilor și pot întârzia acțiunile de deszăpezire. Din acest motiv, populația este rugată să limiteze deplasările la cele strict necesare până la ameliorarea vremii.
Instituția Prefectului anunță că monitorizează permanent situația din teren și coordonează activitatea structurilor implicate pentru ca intervențiile să se desfășoare fără sincope și în condiții de siguranță pentru cetățeni.
