Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, a anunțat sâmbătă după-amiază, într-un mesaj de ultimă oră, trimiterea de nave de război americane și ale altor state în Strâmtoarea Ormuz pentru a redeschide traficul navelor petroliere, blocat de Iran.

Președintele SUA a subliniat că, deși capacitatea militară a Iranului a fost „distrusă 100%”, este foarte ușor pentru Teheran să trimită „o dronă sau două, să lanseze o mină sau să lanseze o rachetă de rază mică undeva de-a lungul sau în această cale navigabilă, indiferent cât de grav înfrânte ar fi”.

Trump a făcut apel la alte state care resimt efectele acestei blocări, precum China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie, să participe la operațiune. „Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alții, care sunt afectați de această constrângere artificială, vor trimite nave în zonă, astfel încât strâmtoarea Ormuz să nu mai fie o amenințare pentru o națiune care a fost complet decapitată.”, a adăugat președintele.

În paralel, Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi navele iraniene din zonă. „Între timp, Statele Unite vor bombarda țărmul și vor trage încontinuu în afara apei bărcile și navele iraniene. Într-un fel sau altul, vom avea în curând Strâmtoarea Ormuz DESCHISĂ, ÎN SIGURANȚĂ și LIBERĂ!”, a mai scris Donald Trump.

Traficul în strâmtoarea Ormuz, blocat

De la începutul războiului, traficul navigabil în Strâmtoarea Ormuz a fost complet blocat, zona fiind controlată de Iran. Peste 150 de nave sunt în prezent blocate, așteptând să traverseze.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă cea mai importantă rută petrolieră din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din consumul global de petrol și peste 20% din comerțul mondial cu gaze naturale lichefiate (GNL). Din punct de vedere strategic, această cale navigabilă este considerată cel mai important punct de tranzit petrolier la nivel mondial.