Donald Trump lansează un nou ultimatum pentru Iran: „Întreaga civilizație va pieri în această noapte”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis marți un mesaj extrem de dur la adresa Iranului, avertizând că „întreaga civilizație” ar putea dispărea dacă nu se ajunge rapid la un acord cu Washingtonul.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, liderul american a sugerat că actualul regim de la Teheran trebuie înlocuit cu unul „mai puțin radicalizat” pentru a evita un deznodământ catastrofal.

„Întreaga civilizație va pieri în această noapte, fără să mai poată fi readusă la viață vreodată. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla.

Cu toate acestea, acum că avem o schimbare completă și totală de regim, în care predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluționar și minunat, CINE ȘTIE”, a transmis Donald Trump.

Acesta a precizat că termenul-limită pentru un acord expiră în cursul nopții, la ora 20:00 ET, echivalentul orei 03:00 în România, moment în care, spune el, „vom afla” dacă negocierile au avut succes.

După mai multe amânări, administrația americană a stabilit ca până la această oră Iranul să accepte condițiile impuse, inclusiv redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

Donald Trump a avertizat că, în cazul unui refuz, infrastructura critică a Iranului, inclusiv poduri și centrale electrice, ar putea fi distrusă în doar câteva ore.

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni tot mai mari în regiune și al blocajului negocierilor privind încetarea conflictului.