Două alerte RO-Alert în nordul județului Tulcea după detectarea unor ținte aeriene la graniță

În noaptea de 9 spre 10 octombrie, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat două ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, la granița cu România. Ca urmare, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RO-Alert succesive.
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat prima țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei românești. Obiectul evolua în spațiul aerian ucrainean.
Ca reacție imediată, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiunea de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea zonei.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la instituirea măsurilor de alertare. La ora 00:17, a fost transmis primul mesaj RO-Alert către populația din nordul județului Tulcea.
Starea de alertă pentru această primă detecție a încetat la ora 00:40.
Ulterior, radarele MApN au detectat o a doua țintă aeriană, tot în spațiul aerian ucrainean, de data aceasta în zona localității Chilia, la aproximativ 15 kilometri est de Vâlcove.
La ora 02:18, autoritățile au transmis un al doilea mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 03:13.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național românesc.