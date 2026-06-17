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Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Odorheiu Secuiesc: 8 persoane s-au autoevacuat
Incendiu apartament bloc / Foto: ISU Harghita
Publicat17 iun. 2026, 15:32
Sursărealitatea.net
O explozie urmată de un incendiu s-a produs, miercuri, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc cu patru niveluri din Odorheiul Secuiesc. Opt locatari s-au autoevacuat.
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