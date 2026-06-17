Actualitate· 1 min citire

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Odorheiu Secuiesc: 8 persoane s-au autoevacuat

Incendiu apartament bloc / Foto: ISU Harghita

Incendiu apartament bloc / Foto: ISU Harghita

Scris deStoica Marian
Publicat17 iun. 2026, 15:32
Sursărealitatea.net

O explozie urmată de un incendiu s-a produs, miercuri, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc cu patru niveluri din Odorheiul Secuiesc. Opt locatari s-au autoevacuat.

La fața locului au intervenit patru echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita, incendiul s-a manifestat cu flacără în interiorul apartamentului, iar casa scării a fost inundată cu fum.

Pompierii au acționat pentru evacuarea locatarilor, localizarea și stingerea incendiului. Opt persoane s-au autoevacuat din imobil, fără a fi raportate victime.

Incendiul a fost localizat și ulterior lichidat de echipajele de intervenție. Cauza probabilă a producerii exploziei și a incendiului este în curs de stabilire.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

explozieincendiuisu harghitaodorheiu secuiescpompieriisu

Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe