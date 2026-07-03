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Furtunile au făcut prăpăd în centrul și nordul țării. Brașovul, sub ape după o ploaie torențială

Furtună

Furtună

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 19:20

Vremea severă s-a mutat din sudul României spre centrul și nordul țării, unde ploile torențiale au provocat inundații și au blocat traficul în mai multe orașe. Brașovul a fost unul dintre cele mai afectate, după ce o aversă de numai 30 de minute a transformat străzile din centrul orașului în adevărate râuri.

Cantitățile mari de apă au acoperit bulevardele și trotuarele, iar șuvoaiele au smuls bucăți de asfalt în apropierea Bisericii Negre. În unele zone s-au acumulat peste 40 de litri de apă pe metrul pătrat, iar mai multe autoturisme au rămas blocate în pasajele inundate, inclusiv o ambulanță care transporta un pacient.

În zona fostului Stadion al Tineretului s-a format un adevărat lac, unde nivelul apei a depășit genunchii pompierilor. Autoritățile au estimat că în zonă s-au strâns aproximativ 5.000 de metri cubi de apă, echivalentul a aproape două piscine olimpice.

Imaginile surprinse în timpul furtunii au arătat și un șofer care, rămas blocat în mijlocul șuvoaielor, s-a urcat pe capota mașinii, apoi și-a abandonat autoturismul și a traversat apa înot, încercând să facă haz de necaz.

Ploile abundente au creat probleme și în Sibiu și Suceava. Totodată, pe munte, o profesoară care însoțea un grup de 14 elevi a fost lovită de trăsnet și a avut nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale.

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