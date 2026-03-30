Măsuri dure la Varșovia: benzină cu preț limitat și taxe reduse pentru a opri scumpirile

Polonia introduce, începând de marți, un plafon pentru prețurile carburanților, într-o încercare de a ține sub control creșterea costurilor la energie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei, în contextul unor măsuri mai ample adoptate de autoritățile de la Varșovia.

Astfel, prețul maxim pentru benzina fără plumb de 95 va fi stabilit la 6,16 zloți (aproximativ 1,65 dolari) pe litru. În același timp, motorina nu va putea depăși 7,60 zloți (circa 1,91 dolari) pe litru, iar benzina premium va avea un plafon de 6,76 zloți (aproximativ 1,70 dolari) pe litru.

Decizia vine pe fondul creșterilor accelerate din ultimele săptămâni. Potrivit datelor Eurostat, între 23 februarie și 23 martie, prețul mediu al benzinei standard în Polonia a urcat de la 1,37 euro la 1,68 euro pe litru.

Prin comparație, în România scumpirile au fost și mai accentuate în aceeași perioadă: de la 1,54 euro la 1,80 euro pe litru pentru benzina standard.

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat încă de joi un pachet de măsuri pentru temperarea prețurilor, inclusiv reducerea TVA la combustibili, în contextul presiunilor generate de creșterea costurilor energetice, pe fondul conflictului din Iran.