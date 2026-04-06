Menajera medicului ucis, reținută după ore întregi de audieri. Femeia care l-ar fi omorât ar fi avut un complice - SURSE

Sursă: realitatea.net

Ies la iveală noi informații în dosarul morții medicului anestezist înjunghiat și incendiat în propria casă. Menajera lui, o femeie de 40 de ani, a fost reținuță la patru zile de la crimă, după ore întregi de audieri. Oamenii legii au făcut percheziții în locuința ei și nu exclud nici varianta să fi avut un complice, potrivit Realitatea PLUS.

Surse din anchetă spun că focul ar fi fost pus intenționat în două dintre încăperile apartamentului. Din lista de persoane suspecte au fost excluse fosta soție, concubina și un bărbat care îl mai ajuta cu treburile gospodărești.

Femeia în vârstă de 40 de ani a fost dusă la audieri în urma perchezițiilor făcute de autorități în locuința ei. Până în acest moment, șase persoane din anturajul medicului au fost audiate. Surse din anchetă arată faptul că victima ar fi fost înjunghiată de 14 ori, înainte ca locuința să fie incendiată, cel mai probabil pentru a șterge urmele crimei.

Ușa apartamentului nu era forțată, ceea ce arată că agresorul ar fi fost primit în casă de medic.

Cristian Staicu era medic anestezist la Institutul de Oftalmologie din București și se pregătea să se retragă din activitate. Medicul avea 72 de ani și a lucrat aproape 35 de ani la Spitalul de Copii "Victor Gomoiu". Locuia singur și avea o fiică de 42 de ani dintr-o căsătorie anterioară.